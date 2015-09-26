بازدید جانبازان هشت سال دفاع مقدس از برج میلاد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره شهر عاشقی که از اول مهر ماه کار خود را در قالب پنجمین جشنواره تابستانی برج میلاد تهران شروع کرده است، بخشی از اجرای برنامه های خود را به بازدید جانبازان از برج میلاد تهران اختصاص داده است.

بر همین اساس تاکنون سه گروه از جانبازان هشت سال دفاع مقدس طی روزهای اول تا سوم مهرماه به برج میلادتهران آمده و از بخش های مختلف این اثر ملی بازدید کردند.

پنجمین و آخرین جشنواره از جشنواره های تابستانی برج میلاد تهران با عنوان "شهر عاشقی" همزمان با دهه ولایت و آغاز هفته دفاع مقدس از اول مهر ماه برگزار شده است.

از جمله برنامه های این جشنواره، اجرای مارش حماسی و نظامی برای گردشگران و بازدیدکنندگان در گذرگاه برج میلاد تهران خواهد بود. برپایی نمایشگاه صوتی و تصویری مرتبط با موضوعات دفاع مقدس، زنان در دفاع مقدس، شهدای غواص، مراحل برپایی نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی مرتبط با هشت سال جنگ تحمیلی با شعار "جهاد ادامه دارد" از دیگر بخش های جشنواره "شهر عاشقی" است.

همچنین همزمان با برپایی جشنواره شهر عاشقی هنرمندان تئاتر هر شب از ساعت 18 تا 23 اجراهایی را با موضوعات اعیاد قربان تا غدیر، ایثار، شهادت و تاریخ هشت سال دفاع مقدس خواهند داشت.