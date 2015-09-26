آل سعود می خواهد جهان را نسبت به اسلام بدبین کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اوحدی پیش از ظهر شنبه در تجمع علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه خراسان جنوبی در محکومیت اقدامات غیرمسئولانه آل سعود در کشتار ضیوف الرحمان اظهار کرد: هرساله بالغ‌بر 20 میلیون زائر در روز عرفه در کربلا حضور دارند اما خوشبختانه اتفاقاتی نظیر اتفاقات اخیر در مکه رخ نداده است.

وی بابیان اینکه این اتفاقات عاملی جز سوء مدیریت و تکبر عربستان سعودی ندارد، تصریح کرد: نیروهایی که در منا کار امنیتی را به عهده داشته‌اند افرادی بی‌تجربه و کم سن بوده‌اند.

حجت‌الاسلام اوحدی بیشترین سن نیروهای امنیتی را 24 سال عنوان کرد و گفت: افراد باتجربه و مسن که در سال‌های اخیر امنیت را بر عهده داشته‌اند امسال درگیر درگیری‌های داخلی بوده‌اند.

وی با اشاره به درگیری‌های موجود در عربستان، تصریح کرد: در حال حاضر در عربستان چند نوع درگیری وجود دارد که مشکل وهابیت و آل شیخ با دولت عربستان ازجمله مشکلات آن‌ها است.

وی ادامه داد: همچنین قبایل پرقدرت و رقیب آل سعود علیه آل سعود تبلیغ می‌کنند و باعث به وجود آوردن درگیری در این کشور می‌شوند.

حجت‌الاسلام اوحدی با اشاره به سومین عامل درگیری در عربستان، اظهار کرد: اختلاف‌های داخل آل سعود در راستای قدرت‌طلبی شاهزادگان است.

وی با اشاره به حمله آل سعود به عربستان، بیان کرد: یمن کشوری با جمعیت بسیار بالا اما فقیر است و چیزی برای نابودی ندارد.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی با اشاره به جنایات داعش در کشورهای مختلف، اظهار کرد: گروهک داعش، جناح الاتحاد و طالبان با یک هدف فعالیت می‌کنند و دلشان برای اسلام نمی‌سوزد.

وی ادامه داد: هدف همه این‌ها از بین بردن مسلمانان و اسلام است و درصدد هستند که کشورها را نسبت به جهان اسلام بدبین کنند.

حجت‌الاسلام اوحدی با اشاره به سقوط جرثقیل در مکه، بیان کرد: مفتحی عربستان در پی این حادثه رسماً اعلام کرد که این جرثقیل برای خدا سجده کرده است.

وی در ادامه افزود: عربستانی‌ها سرعت باد را عامل دیگر سقوط جرثقیل دانستند و این در حالی است که جرثقیل خلاف جهت باد سقوط کرده است.

وی بیان دات: اتفاقات اخیر در مکه مانند سقوط جرثقیل، آتش سوزی در چادرهای مصری ها و کشته شدن بیش از هزار نفر مسلمان به خاطر سوءمدیریت دولت عربستان است.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در خراسان جنوبی تأکید کرد: این عوامل نشان‌دهنده توطئه عربستان است و باید با نگاهی عمیق بررسی شود.