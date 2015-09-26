به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و دهه ولایت اظهار داشت: دهه ولایت، دهه بصیرت دینی است که طی آن انسان مسلمان باید با تردیدافکنی باطنی و ذهنی از خود، یکبار دیگر باورهای غلط و نگاههای مسموم خود را بتکاند و به عبارتی تولد ذهنی دوباره با طعم ولایی را تجربه کند.
ترویج فرهنگ ارزشمند غدیر امری مهم است
وی ترویج فرهنگ گرانقدر و ارزشمند غدیر را امری مهم خواند و ابراز داشت: نیاز است در جامعه برنامههای ارزنده و شاخص فرهنگی مذهبی برگزار شود تا بتواند نقشی والا در راستای ترویج معنویت و بصیرت افزایی در فرهنگ غدیر داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه متاسفانه امسال عید سعید قربان با بیکفایتی سران و حکومت پلید عربستان سعودی در اداره آئین و مناسک حج به کام مسلمانان جهان به ویژه هموطنان ایران اسلامی تلخ و ناگوار کرد، افزود: این حوادث در اثر بیتدبیری مقامات عربستان به یکی از خونبارترین وقایع تاریخ حج تبدیل شد.
وی اضافه کرد: در گذشت ۱۳۱ زائر مظلوم ایرانی جان باخته در این حادثه ناگوار را به محضر امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری و مردم شریف و بازماندگان این زائران تسلیت عرض کرده و برای بازماندگان و خانواده های داغدار آنها صبر و اجر الهی مسئلت داریم.
امینی در ادامه با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس همچون نگینی بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان میدرخشد، افزود: تاریخ ۸ ساله دفاع مقدس که پر از عشق و ایثار و مقاومت است و دعای شبانه پرچمدار وادی عشق و یاور بسیجیان و رزمندگان حضرت امام (ره)، خروش سپاهیان، بسیجیان، ارتشیان و پشتیبانی خالصانه پیر و جوان، مرد و زن را در دل خود دارد، همواره در سینه تاریخ خواهد ماند.
وی با بیان اینکه ذکر فداکاری و مجاهدت رزمندگان دوران دفاع مقدس موجب زنده نگه داشتن و پویایی اسلام و انقلاب اسلامی و بیانگر آمادگی و حفظ قدرت دفاعی ملت قهرمان ایران است، ادامه داد:حدیث هشت سال دفاع مقدس، مقاومت و مظلومیت ملتى که قلههاى سربلند ایثار و حماسه و شرف را در راه دفاع از کیان مکتب، انقلاب و میهن اسلامى خویش در نوردیده است، حکایت ماندگار دلاورى شهیدان و شاهدانى است که با خون و جانشان سطر سطر تاریخ این مرز و بوم اسلامى را نگاشتهاند.
امروزه گردشگری یکی از پررونقترین فعالیتهای اقتصادی جهان است
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین با گرامیداشت روز جهانی گردشگری اظهار داشت: هدف انتخاب چنین روزی بالا بردن آگاهی مردم و هوشیار کردن تمام مردم جهان درباره اهمیت نقش جهانگردی در جامعه جهانی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه امروزه گردشگری یکی از پررونقترین فعالیتهای اقتصادی جهان است، افزود: این صنعت اکنون در بسیاری از کشورها با رشد سریعتر نسبت به سایر بخشهای اقتصادی و با ایجاد فرصتهای شغلی جدید، یک صنعت پیشرو تلقی میشود.
امینی با اشاره به اینکه امروزه گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامریی نام نهاده اند، ابراز داشت: در تقسیمبندی مهمترین منابع درآمدزایی در جهان، صنعت اکتشاف نفت و بهره برداری از آن به عنوان پردرآمدترین فعالیت صنعتی مطرح میشود و پس از آن صنعت خودروسازی و در رتبه سوم گردشگری و جذب گردشگر قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه جهانگردی دارای خاصیت ویژهای است كه میتوان آن را به منزله نیروی محرك توسعه اقتصادی در تمام كشورها دانست، افزود: هیچ كشوری نمیتوان یافت كه فاقد مواد اولیه لازم برای توسعه جهانگردی باشد چرا که آنچه كشورها را از هم متمایز میسازد، خود به تنهایی جاذبه جهانگردی به شمار میرود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: طرحهای جهانگردی در كشورهای در حال توسعه از طریق ارائه كمكهای فنی و قرضههای مالی به طور وسیعی از طرف بیشتر سازمانهای مالی بینالمللی و دفاتر تأمینكننده كمكهای اقتصادی و مالی جهانی مورد حمایت قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اصفهان با داشتن زمینههای متعدد گردشگری به عنوان یکی از مراجع اصلی و اساسی این صنعت پاک میتواند جایگاه ویژه و خاص داشته باشد، افزود: زیر ساختهای شهری و استانی می تواند یکی از مراجع و منابع اصلی و نقاط جاذب سفر باشد که برای تحقق این حرف بایستی همه دستگاهها مشارکت جدی داشته باشند.
امینی با اشاره به گرامیداشت مقام آتشنشانان و روز آتش نشانی ابراز داشت: در واقع این روز بهانهای است تا به گرامیداشت انسانهایی پرداخته شود که از جان و آسایش خود در راه حفظ جان و آسایش دیگر انسانها میگذرند تا آنها بتوانند در امنیت زندگی کنند.
پیشرفت ایمنی رابطه تنگاتنگی با توسعه دارد
وی در ادامه با بیان اینکه سطح پیشرفت ایمنی رابطه تنگاتنگی با توسعه دارد، افزود: در کشورهای پیشرفته یکی از اهداف دولتها حداکثر کردن سطح پوشش ایمنی برای دستیابی به حداکثر توسعه است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان هماهنگی دستگاههای اجرایی شهر اصفهان با شهرداری را برای بهرهبرداری هر چه سریعتر از پروژههای عمرانی ضروری خواند و بیان داشت: با توجه به ضرورت استفاده از زمان مناسب برای کار در شهرداری بایستی هماهنگی بین دستگاههای اجرایی شهرداری افزایش یابد تا طرحهای عمرانی در زمان کمتر و با کیفیت بیشتر اجرا و به مردم تحویل شود.
وی اضافه کرد: متاسفانه در طرح میدان استقلال که یکی از بزرگترین طرحهای شهر است همه عوامل اجرایی بسیج شدهاند و شرکتهای بیرون از شهرداری هم اعلام آمادگی کامل کردهاند تا طرح در کمترین زمان به بهرهبرداری برسد ولی در اثر آماده نشدن طرح نهایی و نقشههای اجرایی کار با شرایط مطلوب فاصله جدی گرفته است.
امینی با بیان اینکه در مدیریت جهادی از ثانیهها و کمترین امکانات بایستی بیشترین استفاده را کرد و وقتی برای کمکاری و سستی وجود ندارد، گفت: به طور حتم کمکاری حتی یک بخش از مجموعه میتواند زمان اجرای طرح را افزایش داده و ذائقه مردم را تلخ کند لذا لازم است هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکل برای طرح میدان استقلال و برای سایر طرحها اقدام عاجل صورت پذیرد.
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