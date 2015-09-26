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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۱

مدیرعامل شرکت آبفار خوزستان:

اقدام جالب خیر شادگانی/ آب‌بهای روستائیان کم‌بضاعت پرداخت شد

اقدام جالب خیر شادگانی/ آب‌بهای روستائیان کم‌بضاعت پرداخت شد

اهواز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان گفت: یک خیر شادگانی، قبض‌های آب‌بهای تعدادی از افراد کم‌بضاعت روستایی این شهرستان را پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان، درویشعلی کریمی افزود: این خیر شادگانی با هدف کمک به مردم کم‌بضاعت روستایی که قادر به پرداخت قبوض آب‌بهای مصرفی خود نبودند، اقدام به پرداخت مبلغ بدهی آنها به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان کرد.

وی افزود: گسترش اقدامات خیرخواهانه از این دست، هم رضایت خداوند متعال را در پی دارد و هم اینکه بسیاری از مشکلات مردم روستایی و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی را رفع خواهد کرد.

کریمی ادامه داد: لطیف آلبوغبیش خیر شادگانی این اقدام ارزنده و درخور تقدیر را در راستای کمک به ۵۲ خانوار کم‌بضاعت روستاهای شادگان انجام داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: این خیر شادگانی برای پرداخت قبوض آب این ۵۲ خانوار مبلغی بیش از ۱۰ میلیون و یک‌صد هزار تومان هزینه کرد.

کریمی همچنین از مدیریت و کارکنان امور آبفار شهرستان شادگان به خاطر تلاش برای ترغیب خیران این شهرستان برای کمک به شرکت آبفار خوزستان تقدیر کرد و اظهار کرد: امیدواریم با گسترش این دست اقدامات توسط خیران بتوانیم خدمات گسترده‌تر و باکیفیت‌تری به مردم روستایی ارائه کنیم.

کد مطلب 2924680

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