به گزارش خبرنگار مهر، عباداله کامکار در جلسه کارگروه «آرد و نان» که صبح امروز در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: در نیمه دوم سال جاری و در استان البرز طرح آموزشی ویژه نانوایان برای ارتقای کیفیت در پخت نان اجرا می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نان با سلامت و جان مردم در ارتباط است، گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال جاری، ۴۰ درصد نانوایی های استان باید صنعتی شوند.

به گفته کامکار با دو رویکرد آموزش گذر مهارتی و برگزاری دوره های کوتاه مدت و سمینارهای آموزشی و همچنین در قالب استاندارد های شغلی و دوره های میان مدت نسبت به آموزش نانوایان با همکاری اداره کل غله و فنی و حرفه ای اقدام خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز از برگزاری جشنواره نانوایی های برتر استانی در آبان ماه خبر داد.

کیفیت اختلاط نان راستی آزمایی شود

وی استفاده از بروشور، لوح فشرده و پوسترهای آموزشی را بسیار موثر دانست و خواستار همکاری اداره کل غله و اطلاع رسانی در این زمینه شد.

کامکار گفت: باید توافق نامه همکاری بین اداره کل فنی و حرفه ای و شرکت غله و خدمات بازرگانی استان با هدف آموزش شاغلین واحدهای صنفی نانوایی بر اساس استانداردهای آموزشی ۱۵ گانه برای پنج نوع نان منعقد شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز در ادامه تصریح کرد: برای اطمینان از کیفیت نان تولیدی باید به همه زنجیره تولید گندم، آرد و فناوری پخت و نیروی انسانی توجه کنیم که این نگاه یکپارچه در نانوایی سنتی کمرنگ است .

وی در پایان با اشاره به موانع عمل آوری نان گفت: توليد صنعتي نان از دهه‌های گذشته همواره مورد توجه قرار داشته و تلا‌ش‌ها به اين امر معطوف بوده است كه نانی با كيفيت و مناسب ذايقه مردم توليد شود از این رو ضرورت توجه بر این امر الزامی است.