به گزارش خبرنگار مهر،یوناتن بت‌کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در پیامی فاجعه اخیر در رمی جمرات و کشته شدن حجاج را تسلیت گفت.

متن این تسلیت به شرح زیر است:

فاجعه رخ داده در «منا» در کعبه معظم، از دلخراش‌ترین مصیبت‌های تاریخ بشری بود، فاجعه‌ای که بی‌تردید آن ولی گرامی مسلمین جهان را داغدار کرده است. مصیبتی که نشانگر بی‌تدبیری و بی‌کفایتی آل‌سعود است و تاریخ این مصیبت عظما را از یاد نخواهد برد.

می‌دانیم که دردهای حاصل از این فاجعه به گستردگی و پهنای فجایع تاریخ بشری است. جامعه جهانی آشوری و آشوریان ایران، آگاه بر این درد جانگداز، خود را سهیم همه داغدیدگان و به عزانشستگان می‌داند. از این رو است که اتحادیه جهانی آشوریان، خود را در این فاجعه با تمامی مسلمین جهان و به ویژه آن مقام عظیم‌الشأن همدرد می‌داند.

امید است با درایت و پایمردی تمامی مسلمین جهان، دیگر تاریخ شاهد مصیبت‌هایی این چنین که حاصل بی‌تدبیری و بی‌کفایتی وهابیون است،‌ نشود.

صمیمانه‌ترین تسلیت‌ها را از سوی جامعه جهانی آشوریان که همواره در هر حادثه و رخدادی خود را آماده حضور در پهنه‌های متفاوت دیده است، نثار آن مقام عظیم‌الشأن، ولی فرزانه مسلمین جهان می‌نماید.

باشد که خداوند صبر جمیل نصیب آن حضرت و داغ‌دیدگان جهان اسلام کند.

با تسلیت صمیمانه

یوناتن بت‌کلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی

دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان