به گزارش خبرنگار مهر،یوناتن بتکلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی در پیامی فاجعه اخیر در رمی جمرات و کشته شدن حجاج را تسلیت گفت.
متن این تسلیت به شرح زیر است:
فاجعه رخ داده در «منا» در کعبه معظم، از دلخراشترین مصیبتهای تاریخ بشری بود، فاجعهای که بیتردید آن ولی گرامی مسلمین جهان را داغدار کرده است. مصیبتی که نشانگر بیتدبیری و بیکفایتی آلسعود است و تاریخ این مصیبت عظما را از یاد نخواهد برد.
میدانیم که دردهای حاصل از این فاجعه به گستردگی و پهنای فجایع تاریخ بشری است. جامعه جهانی آشوری و آشوریان ایران، آگاه بر این درد جانگداز، خود را سهیم همه داغدیدگان و به عزانشستگان میداند. از این رو است که اتحادیه جهانی آشوریان، خود را در این فاجعه با تمامی مسلمین جهان و به ویژه آن مقام عظیمالشأن همدرد میداند.
امید است با درایت و پایمردی تمامی مسلمین جهان، دیگر تاریخ شاهد مصیبتهایی این چنین که حاصل بیتدبیری و بیکفایتی وهابیون است، نشود.
صمیمانهترین تسلیتها را از سوی جامعه جهانی آشوریان که همواره در هر حادثه و رخدادی خود را آماده حضور در پهنههای متفاوت دیده است، نثار آن مقام عظیمالشأن، ولی فرزانه مسلمین جهان مینماید.
باشد که خداوند صبر جمیل نصیب آن حضرت و داغدیدگان جهان اسلام کند.
با تسلیت صمیمانه
یوناتن بتکلیا نماینده آشوریان در مجلس شورای اسلامی
دبیر کل اتحادیه جهانی آشوریان
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