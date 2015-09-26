مقایسه درآمد متخصصان بیهوشی و جراحان در امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مایکل رمزی در حاشیه دوازدهمین کنگره بین المللی بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد ایران که در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود، درباره نقش متخصصان بیهوشی در درمان بیماران گفت: متخصصان بیهوشی سعی می کنند در جریان شدیدترین تحریکات ناشی از جراحی که تمام فیزیولوژی مریض را به هم می ریزد، بیمار را در حالت با ثبات نگه دارند. در حقیقت چالش های متخصصان بیهوشی در هر بیمار متفاوت است.

وی افزود: تغییراتی که به صورت ناگهانی رخ می دهد باید توسط متخصص بیهوشی قابل تشخیص و کنترل باشد و در چنین مواقعی به درستی و به موقع نیز تصمیم گیری کند. در حقیقت حیات بیمار در جریان عمل جراحی در دستان متخصص بیهوشی است.

رمزی، عفونت را یکی از عوارض حاد و خطرناک در بیمارستان های دنیا دانست و گفت: در حقیقت امکان دارد بیماری که وارد آی سی یو می شود فاقد هرگونه عفونت باشد و زمان مراجعه به آنجا دچار عفونت شود. حال آن که ما در امریکا سعی می کنیم با یکسری وسایل موجود در آنجا از بروز عفونت جلوگیری کنیم. برای نمونه یکی از کارهای خیلی ساده شستسوی دست ها است، که توصیه مداوم ما به پرسنل و پزشکان شستشوی دست هایشان است؛ در واقع ما باید پزشکان و پرستاران را چک کنیم تا زمان مواجه شدن با بیماران دست هایشان را بشویند.

رئیس بخش بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه دالاس ادامه داد: میزان مرگ و میر بیماران در بخش آی سی یوها به نوع آی سی یو بستگی دارد، این در حالیست که ۱۵۰ نوع آی سی یو داریم که در هر نوع آن بازده متفاوتی دارد؛ اما بروز هر نوع عوارض در این بخش با کارکرد آن نیز رابطه نزدیکی دارد.

وی اظهار کرد: در واقع میزان درآمد متخصصان بیهوشی به درجه کار و نوع بیهوشی بستگی دارد. درآمد متخصصان بیهوشی در بیمارستان های دانشگاهی به مراتب بیشتر از مراکز غیردانشگاهی است . اما به طور کلی میانگین درآمد جراحان و متخصصان بیهوشی در آمریکا نزدیک به هم است. البته میزان درآمد جراحان به نوع جراحی هم بستگی دارد؛ مثلا هزینه جراحی های عمومی خیلی پائین و جراحی های خاص خیلی بالا ست؛ برای نمونه جراحی های مغز خیلی گران است.

رمزی درباره میزان ترس مردم امریکا از بیهوشی اذعان کرد: آنها ابتدا می خواهند بدانند که چه کسی می خواهد بیهوش شان کند، سوال خوب آنها این است که برای من چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟ در واقع ترس بیماران به سطح اطلاعات آنها درباره بیهوشی بستگی دارد.ضمن اینکه توصیه ما به مردم برای نترسیدن از بیهوشی این است که بدانند چه کسی قرار است بیهوش شان کند .ضمن اینکه پزشکان باید بیماران شان را برای مواجه شدن با بیهوشی آماده کنند زیرا این روند در کاهش ترس آنها از بیهوشی مفید است.

وی خاطرنشان کرد: من اولین بار است که به ایران سفر می کنم و قبلا با کسی برخورد نداشتم. اما در جریان این کنگره دریافتم متخصصان بیهوشی ایرانی سطح دانش و مهارت بسیار بالایی دارند.بدون شک پزشکان بسیار برجسته ای در ایران حضور دارند و بر این باورم که آینده تخصص بیهوشی، مراقبت های ویژه و درد در ایران و درکل دنیا پیشرفت های زیادی خواهد داشت.

رمزی تصریح کرد: همچنین فکر نمی کردم که پزشکان ومردم زیادی در ایران قادر به انگلیسی صحبت کردن باشند و فکر نمی کردم که ارتباط برقرار کردن با آنها راحت باشد. اما از این که الان در ایران هستم احساس غرور می کنم و از ارائه مقاله ام در این کنگره خوشحالم و از سطح دانش همکاران ایرانی ام نیز لذت برده واستفاده کردم.