محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوادث مکه و منا و حوادثی که در گذشته در عربستان اتفاق افتاده است باید واکاوی شود تا ببینیم منشأ شکل‌گیری این حوادث کجاست و آیا عمدی اتفاق افتاده یا به صورت سهوی رخ داده است.

وی تاکید کرد: هر چه باشد، این وقایع نشان از بی‌کفایتی، سوء تدبیر و سوء مدیریت آل سعود در اداره حرمین شریفین دارد و مسلمانان جهان باید برای این موضوع چاره اندیشی کنند.

جوکار ادامه داد: حادثه مکه قابل قبول نبود زیرا عربستان می توانست جرثقیل‌ها را بردارد و بعد از مناسک حج دوباره فعالیت های خود را آغاز کنند اما متاسفانه با بی تدبیری تمام حتی در طول مناسک حج نیز به کار خود ادامه دادند و هیچ اقدامی برای جمع آوری جرثقیل‌ها نکردند که در نهایت منجر به سقوط آن و کشته شدن تعدادی از مسلمانان شد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس عنوان کرد: جان انسان‌ها شریف است و متاسفانه دولت عربستان، هر اتفاقی در عربستان رخ می دهد بلافاصله می‌خواهد با پول موضوع را حل کند و حتی در حوادث فرودگاه جده، حادثه شهادت دو بانوی ایرانی در جده و حادثه سقوط جرثقیل در مکه نیز بلافاصله پرداخت غرامت را مطرح کرده است.

جوکار تصریح کرد: این حجاج خودشان بیمه هستند و هیچ نیاز نیست که آل سعود سهل انگاری خود را با پول جبران کند زیرا این وقایع به هیچ وجه جبران پذیر نیست و عربستان نمی تواند هر بی کفایتی را با پرداخت غرامت جبران کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر حادثه سهوی باشد، تا حدی قابل قبول است اما کاملا مشخص است که این حوادث به دلیل ناتوانی و بی کفایتی آل سعود رخ داده و آنها توانایی اداره حرمین شریفین را ندارند و مشکل اصلی اینجاست و این موضوع باید حل و فصل شود.

جوکار با بیان اینکه دستگاه سیاست خارجی نباید در این زمینه کوتاه بیاید و باید با اقدام خود، آلام بازماندگان را التیام دهد، عنوان کرد: التیام این آلام این است که یک تصمیم جدی برای اداره حرمین شریفین گرفته شود و قبله گاه مسلمین جهان از چنبره آل سعود خارج شده و به صورت شورایی اداره شود.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای اسلامی باید در این مسیر همسو شوند و همگی خواستار اداره شورایی مناسک حج و حرمین شریفین باشند، تصریح کرد: بی کفایتی آل سعود در این زمینه ثابت شده و باید شرایطی فراهم شود که خدماتی متناسب با شأن مسلمانان به آنها ارائه شود نه اینکه با این شرایط، موجبات خوشحالی صهیونیست‌ها را فراهم کنیم.

جوکار با بیان اینکه در مورد این مسئله فردا به طور قطع در مجلس بحث خواهد شد، افزود: مجلس به دنبال حوادث فرودگاه جده و حادثه‌ای که برای دو بانوی ایرانی رخ داد، کمیته حقیقت یابی تشکیل داد و قصد اعزام به عربستان داد اما عربستان به خاطر روحیه جاه طلبی که دارد، اجازه اعزام این کمیته را نداد و برای آنها ویزا صادر نکرد.

وی در مورد تحریم یا محدود کردن حج نیز عنوان کرد: موضوع حج عمره که یک عمل مستحبی است متفاوت است و جای خود دارد اما ممنوع کردن حج تمتع از چند جهت مشکل دارد زیرا برخی مستطیع هستند و حج از لحاظ شرعی بر آنها واجب است و اگر بخواهیم قهرآمیز برخورد کنیم، خود عربستان از این موضوع سوء استفاده خواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد ادامه داد: دیپلماسی ما باید در این زمینه فعال باشد و باید به جای برخوردهای قهرآمیز، هدف اصلی که همان شورایی اداره کردن حرمین شریفین است را در کشورهای اسلامی دنبال کنیم.

به گزارش مهر، در حادثه منا، نام دو مفقود از كاروان‌های استان یزد در فهرست مفقودی‌ها به چشم می‌خورد ضمن اینكه یكی از نخبگان فرهنگی استان یزد و قاری بین المللی قرآن، حاج حسن دانش كه به دلیل كسب رتبه اول در مسابقات بین المللی قرآن از سوی بعثه مقام معظم رهبری به حج اعزام شده بود نیز در میان مفقود شدگان است و هیچ خبری از وی در دست نیست.