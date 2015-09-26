به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرم آباد اظهار داشت: بر اساس پیش بینی های بسیار معتبر با توجه به تغییر اقلیم در منطقه خاورمیانه اعلام شده که بارش های امسال متفاوت تر از سال های قبل خواهد بود.

وی با بیان اینکه فقط در مرداد و شهریور امسال ۲۵ نفر تلفات و تعدادی مفقودی که هنوز پیدا نشده اند در اثر سیلاب داشتیم، عنوان کرد: اعلام شده که بارش های پاییز تند و ناگهانی و در مدت زمان کوتاه خواهند بود که به طور قطع خسارات زیادی خواهند داشت.

۱۱ دقیقه سیلاب جان ۵ نفر را گرفت

مدیرکل مدیریت بحران لرستان ادامه داد: سال گذشته به دنبال در اولین بارش در ۲۸ مهرماه سیلاب در منطقه شوراب به وجود آمده که ۱۱ دقیقه به طول انجامید و در همین مدت کوتاه جان پنج نفر از همشهریان ما را گرفت.

آریایی با بیان اینکه سال گذشته دو بارندگی ۵۵ میلی متر و ۶۰ میلی متر در پاییز لرستان داشتیم، تصریح کرد: در استان سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی کنترل روان آب ها وجود ندارد و خیلی راحت این آب ها خارج شده و در پشت سدها در پایین دست ذخیره می شوند.

وی با اشاره به اینکه متوسط بارندگی در سالیان اخیر در دنیا ۸۵۰ میلی متر و در ایران ۲۴۸ میلی متر بوده است، افزود: در سال آبی گذشته از مهرماه ۹۳ تا اول مهرماه سالجاری متوسط بارندگی کشور ۱۹۷ میلی متر بوده در حالی که سال آبی ۹۳-۹۲، ۲۱۹ میلی متر بارندگی در کشور اتفاق افتاده است.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به اینکه در سال آبی ۹۲-۹۳ در لرستان ۴۴۷ میلی متر بارندگی داشتیم، خاطرنشان کرد: این میران درسال آبی اخیر با کاهش چشمگیری مواجه بوده و به ۴۱۷ میلی متر رسیده است.

پیش بینی افزایش دما در پاییز

آریایی با اشاره به اینکه با توجه به تغییر اقلیم به وجود آمده در پاییز یک درجه افزایش دما خواهیم داشت، یادآور شد: این به این معنی است که بارش برف کمتر خواهیم داشت و اگر برفی هم ببارد خیلی سریع ذوب می شود.

وی با بیان اینکه امروزه حوادث فقط طبیعت ساز نبوده و انسان ساخت هستند، عنوان کرد: مدیر بحران کسی است که آرامش داشته و درست و منطقی فکر می کند و دیگران را به کم کاری متهم نمی کند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به اینکه زلزله های با ریشتر پایین خبر از زلزله خیز بودن استان می دهند، خاطرنشان کرد: گرد و غبارهای محلی که دز تهران مشاهده کردیم از گرد و غبارهای عربی بدتر بوده و علت آنها از بین رفتن پوشش گیاهی بود.

شهری در یک ناودیس ۱۵ کیلومتری

آریایی با بیان اینکه مدیران شهرستانی کمبودهای پایگاه ها را به مدیران کل اعلام کنند، یادآور شد: شهرداری از امروز به فکر کف کش و لجن کش باشد چراکه خرم آباد در ناودیسی به طول ۱۵ و عرض سه کیلومتر قرار داشته و از طرفی شکل هندسی خیابان های شهر ایراد دارند و معابر دچار آب گرفتگی می شوند.

وی با اشاره به اینکه سالانه دولت کمک ها را به صندوق بیمه واریز می کند، عنوان کرد: تنها وامی که در کشور وجود دارد مقاوم سازی مسکن روستایی است که در اختیار بنیاد مسکن قرار دارد و گاهی اوقات شامل بلاعوض هم می شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با اشاره به اینکه هفته آینده رودخانه خرم آباد لای روبی می شود، ادامه داد: به دلیل شرایط توپوگرافی ناهموار استان لرستان و وجود گردنه های بزرگ و برف گیر راه و شهرسازی دپوی شن و ماسه و نمک در راهدارخانه ها را انجام داده و پلیس راهور نیز در فصل سرما در تمام ورودی ها بخاری و برف پاک کن و... خودروها را چک کند.

لزوم اطلاع رسانی اطلاعات هواشناسی به عشایر

آریایی با اشاره به اینکه امور عشایر اطلاعات هواشناسی را به عشایر کوچ نشین اطلاع رسانی کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه از ۳۶۵ روز سال ۱۳۵ روز لرستان با گرد و غبار مواجه است و با توجه به اینکه یک پنجم سال تعطیلات رسمی وجود دارد تعطیلی مدارس در هرشرایطی کار درستی نیست و حتی المقدور در شرایط بحرانی فقط با دستور فرماندار و مدیر آموزش وپرورش تا ۹ صبح تعطیلی را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه صنعت و معدن روی دوگانه سوزکردن نانوایی ها کار کند، افزود: دهیار طبق قانون و حکم استاندار مسئول مدیریت بحران در روستای خود است که بخشداران باید این موضوع را گوشزد کنند.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه سال گذشته دولت هزار میلیارد تومان به حساب بیمه واریز کرده است، خاطرنشان کرد: ادارات در مصرف صرفه جویی کنند چراکه که گاهی ادارات چراغ ها را در شب روشن می گذارند و یا سیستم های گرمایشی را تا فردای کاری روشن می گذارند.

آریایی با بیان اینکه همه زاگرس نشینان برای آتش سوزی ها تقاضای بالگرد داشته اند، تصریح کرد: با پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع قراردادی منعقد شده از ابتدای سال آینده به مدت سه سال که هر استانی بالگرد خواست فقط با تماس مدیرکل محیط زیست یا مدیرکل منابع طبیعی ارسال می شود.