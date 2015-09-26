پیام تسلیت وزیر اطلاعات به مناسبت حادثه دردناک منا

به گزارش خرگزاری مهر، حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات در پی حادثه منا که منجر به کشته شدن تعدادی از حجاج ایرانی شده است پیام تسلیتی صادر کرد.

متن به این پیام بدین شرح است:

فاجعه مصیبت بار و دردناک سرزمین منا که باعث در گذشت و مجروحیت تعداد زیادی از زائران عزیز ایرانی و همچنین برادران مسلمان دیگر کشورها شد موجب تأثر و تألم شدید گردید. اینجانب این مصیبت را به محضر مقدس آقا امام زمان (عج) و نایب ایشان مقام معظم رهبری و عموم مسلمین جهان علی الخصوص هموطنان و خانواده های داغدار تسلیت عرض می نمایم و رحمت واسعه الهی را از ایزد منان برای جان باختگان و شفای عاجل برای آسیب دیدگان و مجروحان را مسئلت دارم.



