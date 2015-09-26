به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شكری آذر ظهرشنبه در حاشيه راه اندازی اپلیكیشن جشنواره در جمع خبرنگاران با بیان اینكه اپلیكیشنی تحت سیستم عامل اندروید مختص جشنواره بین المللی فیلم نوجوانان در همدان طراحی و راه اندازی شده است، اظهار داشت: با توجه به افزایش روز افزون مخاطبین در فضای مجازی و استفاده از گوشی های هوشمند تلفن همراه لازم دانستیم اطلاعات مرتبط با جشنواره را در این اپلیكیشن بارگذاری كنیم.

وی اضافه كرد: این اپلیكیشن شامل بخش های مختلف بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان اعم از فیلم های سینمایی بین الملل، اطلاعات سینماهای نمایش دهنده، جدول برنامه فیلم ها، اطلاعات مربوط به نخستین المپیاد فیلم سازی، اخبار جشنواره و ... می شود.

مسئول انفورماتیك بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان با اشاره به وجود امكان ویژه ای كه در این اپلیكیشن در نظر گرفته شده است، گفت:‌ جدیدترین اطلاعات مرتبط با جشنواره فیلم نوجوان به صورت آنلاین به مخاطبین داده می شود.

آذری شكر با ابراز امیدواری به این منظور كه در جشنواره های بعدی سیستم عامل IOS و windows phone طراحی و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت، عنوان كرد: اپلیكیشن جشنواره بین المللی فیلم نوجوانان امروز با حضور علیرضا تابش، ‌مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و علیرضا شجاع نوری دبیر جشنواره رونمایی می شود.

وی با بیان اینكه مخاطبین می توانند اقدام به نصب این نرم افزار در هر لحظه کنند، گفت:‌ علاقمندان می توانند به منظور دریافت این برنامه به سایت رسمی بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوانان به آدرس www.icff.ir مراجعه كنند.