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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۶

بذرپاش به مهر خبر داد؛

طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی حج/مدیریت سازمان کنفرانس اسلامی

طرح دوفوریتی مجلس برای ساماندهی حج/مدیریت سازمان کنفرانس اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس از طرح دو فوریتی تعدادی از نمایندگان برای الزام دولت به رایزنی با کشور های اسلامی جهت انتقال مدیریت حج از دولت عربستان به سازمان همکاری های اسلامی خبر داد.

مهرداد بذرپاش در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح دوفوریتی تعدادی از نمایندگان برای انتقال مدیریت حج از دولت عربستان به سازمان همکاری های اسلامی«کنفرانس اسلامی» خبر داد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این طرح الزام دولت به رایزنی با کشور های اسلامی جهت انتقال مدیریت حج از دولت عربستان به سازمان همکاری های اسلامی«سازمان کنفرانس اسلامی» است که فردا تقدیم هیات رئیسه مجلس می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: پیش بینی می شود این طرح با استقبال خوبی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شود.

در پی حادثه منا در روز عید قربان حدود ۳۰۰۰ هزار نفر از حجاج جان باخته یا مجروح شدند که مهمترین دلیل برای وقوع این حادثه سوء مدیریت آل سعود عنوان شده است.

کد مطلب 2924710

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