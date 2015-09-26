به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی، یادواره ای به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بخش سرابباغ آبدانان در دوران دفاع مقدس در مدرسه شبانه روزشهید بهشتی سرابباغ برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در این یادواره با اشاره به رشادت های دلیرمردان عرصه جبهه و جنگ در دوران دفاع مقدس، گفت: شهیدانی همچون شهید علی جرایه علارغم سن و سال کمی که داشتند در مقابل تمام تجهیزات نظامی دشمن ایستادند و امروز مایه فخر و مباهات این نظام هستند.

سرهنگ جمال شاکرمی افزود: اقتدار امروز ایران اسلامی و پیشرفت های روز افزون نظام مرهون خون پاک شهیدانی است که به دفاع از میهن خویش پرداختند و جان خود را نثار راه آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل کردند.

وی گفت: استکبار و ابرقدرت های جهان که هیچ گاه پیشرفت این انقلاب را نمی خواستند با هر توطئه ای سعی می کردند به این نظام صدمه بزنند اما همیشه با ایستادگی مردم و نظام مواجه می شدند و نقشه های شوم آنان خنثی می شد.

شاکرمی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با رهبری و ایدئولوژی متفاوت نسبت به کشورهای منطقه در آن زمان نشان داد که یک ملت باید مستقل و بر پایه اصول اسلامی و الهی باشد و همین ایدئولوژی، الگویی برای بیداری اسلامی امروز ملت های اسلامی منطقه شد.

شهید جرایه در سطح ملی معرفی شود

فرماندار آبدانان در این یادواره با اشاره به فاجعه اخیر در عربستان، گفت: این اتفاق نه تنها اسلام بلکه روح بشریت را آزرده کرد که مسئولان رژیم آل سعود باید پاسخگوی چنین اتفاقی باشند.

مجید عسگری با بیان اینکه شهید علی جرایه به عنوان نوجوان ترین رزمنده شهید کشور شناخته شده است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم که این شهید شاخص را در سطح کشور معرفی کنیم تا جوانان این مرز و بوم از شهید علی جرایه به عنوان الگوی مقاومت و ایستادگی و مطاع امر ولایت یاد کنند.

وی همچنین گفت: شهید جرایه در آن زمان کلاس جبهه و جنگ را بر کلاس درس مقدم دانست و تکلیف سنگین دفاع از کیان اسلامی را با نثار خون خود به بهترین نحو ممکن انجام داد.

عسگری بیان کرد: ماحصل دفاع دلاورمردانه رزمندگان در دوران دفاع مقدس امروزه به ثمر نشسته است و ابرقدرت های جهان بار دیگر در مقابل مقاومت و ایستادگی ملت ایران اسلامی به زانو در‌آمده و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را حق مسلم این ملت دانستند.

حجت الإسلام‌والمسلمین علی چراغی‌پور، دبیر کانون‌های مساجد استان ایلام نیز در این یادواره گفت: تعداد ۸۰۰ مسجد با ۲۷۰ پایگاه فرهنگی در سطح استان فعال است که یکی از برنامه های دبیرخانه کانون‌های مساجد استان، برگزاری این یادواره و نمایش تمثال این شهید در جشنواره روز ملی روستا در ۱۵ مهرماه در تهران است.

در ادامه این یادواره، از تمثال شهید علی جرایه رونمایی شد و با اجرای ویژه برنامه هایی همچون قرائت شعر در وصف شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، پخش کلیپ شهدا و خاطره گویی از زبان همرزم شهید جرایه یاد و خاطره شهدای بخش سرابباغ آبدانان و نوجوان ترین رزمنده شهید کشور با ۱۲ سال سن گرامی داشته شد.

بخش سرابباغ در فاصله ۲۰ کیلومتری مرکز آبدانان در جنوب شرقی استان ایلام قرار داشته و دارای ۹ هزار نفر جمعیت بوده که ۲۷ شهید تقدیم انقلاب کرده است.