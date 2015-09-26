فیلم «محمد رسول الله (ص)» نماینده ایران در اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی در بیانیه ای با عرض تسلیت به مناسبت بروز فاجعه انسانی در منا همزمان با ایام سعید عید قربان، اعلام کرد: «اعضاء هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، پس از بحث و بررسی های جدی و همچنین ملاحظه تمام جوانب امر در خصوص شش فیلم فهرست دوم جهت معرفی نماینده سینمای ایران به اتفاق آراء، تصمیم نهایی را برای انتخاب فیلم «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی اتخاذ کردند.

بدیهی است پیگیری های بعدی در زمینه ارسال فیلم و مدارک لازم از سوی بنیاد سینمایی فارابی که میزبانی جلسات را نیز به عهده داشته است، انجام خواهد شد. در خاتمه، بنیاد سینمایی فارابی از همکاری خوب و مطلوب خانه سینما در این زمینه سپاسگزاری می کند.»

فرشته طائرپور و محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، سید روح الله حسینی، شادمهر راستین، رسول صدرعاملی، محمد رضا هنرمند، آرش امینی و امیر اسفندیاری در این هیات عضویت داشتند.

سینمای نوین ایران در طول بیست و یک سال معرفی فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، در رشته بهترین فیلم خارجی زبان، به پیشینه ای قابل اتکاء دست پیدا کرده و در دو دوره نامزدی، یک جایزه اسکار را به خود اختصاص داده است.