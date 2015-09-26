  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱

فیلم «محمد رسول الله (ص)» نماینده ایران در اسکار شد

فیلم «محمد رسول الله (ص)» نماینده ایران در اسکار شد

فیلم «محمد رسول الله (ص)» برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی بنیاد سینمایی فارابی در بیانیه ای با عرض تسلیت به مناسبت بروز فاجعه انسانی در منا همزمان با ایام سعید عید قربان، اعلام کرد: «اعضاء هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، پس از بحث و بررسی های جدی و همچنین ملاحظه تمام جوانب امر در خصوص شش فیلم فهرست دوم جهت معرفی نماینده سینمای ایران به اتفاق آراء، تصمیم نهایی را برای انتخاب فیلم «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی مجید مجیدی اتخاذ کردند.

بدیهی است پیگیری های بعدی در زمینه ارسال فیلم و مدارک لازم از سوی بنیاد سینمایی فارابی که میزبانی جلسات را نیز به عهده داشته است، انجام خواهد شد. در خاتمه، بنیاد سینمایی فارابی از همکاری خوب و مطلوب خانه سینما در این زمینه سپاسگزاری می کند.»

فرشته طائرپور و محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، سید روح الله حسینی، شادمهر راستین، رسول صدرعاملی، محمد رضا هنرمند، آرش امینی و امیر اسفندیاری در این هیات عضویت داشتند.

سینمای نوین ایران در طول بیست و یک سال معرفی فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی، در رشته بهترین فیلم خارجی زبان، به پیشینه ای قابل اتکاء دست پیدا کرده و در دو دوره نامزدی، یک جایزه اسکار را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2924713

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بهروز ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      انشاءاله با دست پر برگردد.
    • فاطمه ایزدپناه ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      شانس نامزدیم داره به جز بهترین فیلم خارجی زبان حتی شانس برنده شدنشم به نظر بالاست چون عالیه فیلمش!!!
    • حسین ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بسار خوب
    • مصطفی ۲۲:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
      0 0
      پاسخ
      به نظرم تصميم درستي بود. زيرا به هر حال هيچ يك از فيلم‌هاي امسال سينماي ايران شانسي براي حضور در جمع 5 فيلم نهايي را نداشتند. بنابراين مي توانيم از اين فرصت براي تبليغ جهاني اين فيلم استفاده كنيم و شانس فروش برون مرزي اش را اضافه كنيم. به نظر من بهتر است در در سال‌هايي كه فيلم شاخصي براي معرفي به اسكار در دست نداريم، فيلم‌هايي كه وجهه مثبتي از ايران و اسلام ارائه مي‌دهند را معرفي كنيم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها