۴ فعال حوزه گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تجلیل کشوری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود باقری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته گردشگری از پنجم مهرماه به عنوان روز جهانی گردشگری نام برد و افزود: در این روز از بانیان و پیشکسوتان حوزه گردشگری در نقاط مختلف دنیا تجلیل می شود.

وی به تشریح برنامه های هفته گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و اظهار داشت: به همین مناسبت فردا در اولین روز این هفته در همایشی با حضور مسئولان استانی از فعالان حوزه گردشگری این استان تجلیل می شود.

باقری با اشاره به اینکه در روز جهانی گردشگری چهار فعال حوزه گردشگری این استان تجلیل کشوری می شوند، این امر را مایه مباهات استان دانست و یادآور شد: این افراد در حوزه های مختلف گردشگری مانند ساخت مستند، فناوری اطلاعات و صدا و سیما فعالیت می کنند.

تشکیل اولین انجمن رسمی میراث فرهنگی استان در روز جهانی گردشگری

وی همچنین از تشکیل اولین انجمن رسمی میراث فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور استاندار خبر داد و تصریح کرد: این انجمن از اعضای حقیقی و حقوقی تشکیل شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اعضای حقوقی این انجمن استاندار و مدیران کل برخی از دستگاه های اجرایی و اعضای حقیقی فعالان حوزه میراث تاریخی هستند.

باقری اضافه کرد: در روز جهانی گردشگری بازدید از موزه یاسوج برای تمامی علاقه مندان به میراث فرهنگی رایگان است.

وی تبلیغات محیطی گسترده در سطح شهرستان های استان و استقبال نمادین از گردشگران در فرودگاه یاسوج را از دیگر برنامه های هفته گردشگری عنوان کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد غبارروبی گلزار شهدا در سطح شهرستان های استان، دیدار با ائمه جمعه سراسر استان و پاکسازی نمادین نقاط گردشگری را از دیگر برنامه هایی دانست که در طی هفته گردشگری در این استان انجام می شوند.