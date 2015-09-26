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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵

برگزاری ششمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل

برگزاری ششمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل

ششمین رویداد بزرگ شهر ایده آل، همچون گذشته با حمایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل از دهم تا سیزدهم دی ماه ۹۴ با حضور ده ها شرکت، سازمان و وزارتخانه ها و شهرداری ها، در جزیره کیش برگزار می شود و در آن انواع برنامه های نوین مدیریت شهری، خدمات شهری و شهر سازی، ماشین آلات، دستگاه ها و صنایع مرتبط با حوزه شهرسازی، ارائه و در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

شهرداران و اعضای شورای شهرها، مدیران سازمان ها، مهندسان، مشاوران، شرکت ها و دیگر فعالان حوزه شهری کشور در ششمین نمایشگاه بزرگ و همایش شهر ایده ال جزیره کیش گردهم می آیند تا ضمن تبادل دانش، فناوری و اطلاعات، زمینه بکارگیری نوین ترین روش های توسعه همه جانبه شهری را فراهم کنند.

در ششمین نمایشگاه و همایش شهر ایده ال، همچنین شهرداری های کشور، فرصت ها، طرح ها و پروژه های بزرگ و کوچک سرمایه گذاری شهری خود را جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارائه خواهند کرد.

ششمین رویداد بزرگ شهر ایده آل،(متشکل از نمایشگاه، همایش ها و نشست های تخصصی حوزه های متنوع شهری) همچون سال های گذشته با حمایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور برگزار می شود.

مهدی عاطفی مدیر اجرایی این رویداد گفت: طی برگزاری ششمین نمایشگاه شهر ایده آل، شهرداری ها ضمن بازدید و حضور در نمایشگاه؛پروژه ها و طرح ها ی مختلف حوزه های فضای سبز، زیبا سازی، مبلمان شهری، ترافیک و حمل و نقل شهری و همچنین فرصت های ویژه سرمایه گذاری شهر تحت مسولیت خود را برای حذب و مشارکت بخش خصوصی ارائه می کنند.

وی همچنین به برگزاری ششمین همایش شهر ایده آل اشاره کرد و گفت: ششمین دوره این رویداد با هدف ارائه پروژه های برتر شهرداری های کشور و همچنین مدیریت سرمایه گذاری مشترک در شهرداری ها برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی رویداد شهر ایده آل افزود: این همایش فرصت مناسبی است تا پژوهشگران و صاحب نظران با ارایه راهکارهای مناسب زمینه های اجرایی شدن طرح های مبتکرانه و خلاق را در اختیار شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها قرار دهند. و همچنین سازمانها و واحدهای زیر مجموعه شهرداریها، نتایج پروژه های قابل عرضه به سایر شهرها در سطح ملی را در این نمایشگاه ارائه نمایند.

عاطفی خاطر نشان کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور بعنوان متولی امر مدیریت، خدمات، عمران و حمل و نقل شهری از برگزاری رویداد ششمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل، حمایت و پشتیبانی بعمل آورده است.

وی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری نیازمند فرهنگ سازی و ارائه آموزش های تخصصی در سطح شهرداری ها هستیم، ابراز امیدواری کرد با برگزاری چنین همایش ها و گردهمایی های تخصصی، دست اندرکاران این حوزه با الگوهای مدیریتی روزآمد و کاربردی و همچنین مدیریت صحیح پروژه ها، کاهش هزینه ها و استفاده از توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های عمران شهری بیش از پیش، آشنا شوند.

کد مطلب 2924718
حبیب احسنی پور

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