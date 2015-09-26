هشدار دادستان کشوربه آل سعود/شکایت ایران به دادگاه های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی با محکومیت حادثه منا گفت: این حادثه که مسلمانان خانه خدا را اینگونه مورد آسیب قرار داد بسیار تاسف بار و تاسف برانگیز است و از این اقدام می‌توان به بی تدبیری و بی کفایتی یاد کرد؛ البته تنها عنوان بی کفایتی کافی نیست بلکه این واقعه یک جنایت است.

وی افزود: معتقدم بستن راه بر زائران خانه خدا که در یک نقطه مشخص می‌خواهند مراسم رمی جمرات را انجام دهند، با علم و عمد بوده و وقوع این حادثه قابل پیش بینی و پیشگیری بوده است.

رئیسی تصریح کرد: این مسئله به عنوان یک بی کفایتی یا بی تدبیری نباید مطرح باشد، بلکه به عنوان یک جنایت علیه زائران و مهمانانی است که حکومت سعودی موظف بود جان وسلامت آن‌ها را تضمین کند.

وی گفت: مهمانان در هر کشوری طبق میثاق‌های بین المللی باید در بلد امن باشند، مکه و مدینه ارتباط به یک جریان خاصی ندارد و متعلق به همه مسلمانان عالم است خصوصا در مناسک حج این مسئله بیشتر خود را نشان می‌دهد. در ایام زیارتی امام رضا (ع) و یا ایام عید طبق آمار رسیده بیش از 10 میلیون زائر به مشهد مقدس سفر می‌کنند و هیچ حادثه ای اتفاق نمی‌افتد.

دادستان کل کشور عنوان کرد: بستن راه بر مردم به دلیل عبور یکی از مقامات سعودی ( وزیر دفاع) کاملا قابل بررسی است. به عنوان دادستانی از دولت و دادستان عربستان می‌خواهیم فقط مامورین دم دستی را مورد محاکمه قرار ندهند بلکه جرمی را که دولتمردان عربستان در این خصوص مرتکب شده اند را مورد رسیدگی و محاکمه قرار دهند.

وی تصریح کرد: به عنوان دادستانی از دادگاه های بین المللی خواهیم خواست که این جنایت آل سعود مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر دولت عربستان به این قضیه رسیدگی نکند کارآمدی و مدیریت آل سعود را زیر سوال برده است.

رئیسی همچنین گفت: برای همه مسلمانان روشن شده است که دولت عربستان حادثه مسجد الحرام و سقوط جرثقیل را که منجر به شهادت صدها نفر با اینکه این قضیه به خاطر توفان اتفاق افتاده است، توجیه کرد، اما حادثه دوم قطعا عمدی بوده است و بستن راه در هجوم جمعیت به خاطر عبور شاهزاده از احتمال وقوع یک حادثه خبر می داده است و حادثه منا کاملا قابل پیش بینی و پیشگیری بوده است.

دادستان کل کشور تاکید کرد: باید این مساله را با دادستان های کشورهای اسلامی رایزنی کنیم و با یک نگاه مشترک به لحاظ حقوق بین‌المللی این قضیه کاملا قابل رسیدگی است و آل سعود نسبت به این قضیه باید پاسخگو باشد و حتما بدانند که محاکمه آل سعود را به خاطر جنایتی که نسبت به حجاج بیت الله الحرام شده است از مجامع و دادگاه‌های بین المللی خواهیم خواست.

رئیسی گفت: هرکسی یک بار حج رفته باشد می‌داند که بستن یک در ساده هم حادثه به بار می‌آید باید با دادستانهای کشورهای اسلامی بررسی شود و باید رسیدگی شود و آل سعود باید پاسخگو باشد و ما محاکمه آل سعود را به واسطه این حادثه از مجامع و دادگاه بین المللی خواهیم خواست.