مدرسه شش کلاسه ناصرآباد قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور خدیجه نیزاری مشاور وزیر و رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور، داود محمدی و حجت الاسلام حسینی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سالارقاسمی مدیرکل آموزش و پورورش، جوانبخت مدیرکل نوسازی مدارس استان، موسوی فرماندار و علیخانی بخشدار مرکزی قزوین و جمعی از والدین و دانش آموزان مدرسه شش کلاسه محمدعلی ایزدپناهی به بهره برداری رسید.

این دبیرستان دخترانه یا ۷۱۱ مترمربع زیربنا در دو طبقه ساخته شده و خیر نیکوکار محمدعلی ایزدپناهی برای ساخت آن ۷۴۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

محمدی: همراهی مجلس با آموزش و پرورش عالی است

داود محمدی در مراسم افتتاح این مدرسه با تسلیت به مناسبت کشته شدن حجاج و زائران خانه خدا در حادثه منا گفت: حضور خیرین در امر مدرسه سازی که در بسیاری موارد از کمک های دولت هم فراتر می رود در کشور ما امر مبارکی است که باید به فال نیک گرفته شود.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همراهی دولت با آموزش و پرورش به دلیل اهمیت کار بسیار مطلوب بوده به طوری که اعتبار ۲۴ هزار میلیاردی مصوب دولت با حمایت مجلس هفت هزار میلیارد تومان هم اضافه شد و به ۳۱ هزارمیلیارد تومان رسید.

وی افزود: درگام بعدی هر میزان اعتبار که برای تامین سیستم سرمایش و گرمایش مدارس درخواست شد مجلس همراهی کرد و در ماده ۱۸۰ هم بیشترین اعتبار به آموزش و پرورش داده شد تا این مشکلات نیز برطرف شود.

حجت الاسلام حسینی: مدرسه سازی کاری ماندگار است

حجت الاسلام مرتضی حسینی هم در این مراسم گفت: مدرسه سازی کاری خیرخواهانه است و موجب خیر و برکت و سعادت در دنیا نیز می شود.

حسینی یادآور شد: همه دانش آموزانی که امروز و فردا در مدارس خیرین تحصیل می کنند دعاگوی کار شما نیکوکاران هستند و خوشبختانه در این کار افراد زیادی وارد شده اند که جای تقدیر دارد.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجلس هم حمایت خوبی از آموزش و پرورش صورت گرفته و بیشترین اعتبار برای این بخش درنظر گرفته شده است.

وی گفت: با اختصاص بودجه برای نوسازی و مقاوم سازی مدارس مخروبه امکانات خوبی فراهم شده و امیدواریم با کمک خیرین فضای مورد نیاز تحصیل دانش آموزان کشور و استان تامین شود.

غلامی مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک قزوین هم گفت: اگر خیرین نبودند در تامین فضای آموزشی در سال های تحصیلی دچار مشکلات جدی می شدیم لذا قدردان خدمات نیکوکاران هستیم.

وی تصریح کرد: در ناحیه یک ۶۴ هزار دانش آموز با پنج هزار معلم در سال تحصیلی جدید رسالت سنگین تربیت دانش آموزان را بر عهده دارند و تحصیل در شرایطی مطلوب می شود که مشارکت خیرین تداوم داشته باشد.

غلامی یادآور شد: برای رسیدن به توسعه نیازمند مشارکت همه مردم هستیم تا کارها به نتیجه برسد.