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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

مدیرعامل هلال احمر مازندران:

۲۲۷ تیم در حوادث مازندران امدادرسانی کردند

۲۲۷ تیم در حوادث مازندران امدادرسانی کردند

ساری - مدیرعامل هلال‌احمر مازندران گفت: ۲۲۷ گروه امدادی در حوادث مازندران امدادرسانی کردند.

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ۱۶۷ حادثه در هفته گذشته در استان بیان داشت: در این حوادث ۲۲۷ گروه امدادی با ۷۳ دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی فعالیت داشتند.

وی بابیان اینکه از مجموع حوادث ۳۶ سانحه جاده‌ای بوده است، اظهار داشت: درمجموع به هزار و ۴۴۹ فر خدمات درمانی سرپایی ارائه‌شده است.

ولی پور، شمار فوریت‌های امدادی به مراجعان را ۱۰۳ مورد برشمرد و گفت: ۷۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی شمار حوادث شهری را ۱۹ مورد، حوادث کوهستان را یک مورد برشمرد و گفت: درمجموع ۸۰۵ امدادگر و نجات گر در این حوادث امدادرسانی کرده‌اند.

کد مطلب 2924725

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