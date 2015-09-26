۲۲۷ تیم در حوادث مازندران امدادرسانی کردند

مهدی ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ۱۶۷ حادثه در هفته گذشته در استان بیان داشت: در این حوادث ۲۲۷ گروه امدادی با ۷۳ دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی فعالیت داشتند.
وی بابیان اینکه از مجموع حوادث ۳۶ سانحه جادهای بوده است، اظهار داشت: درمجموع به هزار و ۴۴۹ فر خدمات درمانی سرپایی ارائهشده است.
ولی پور، شمار فوریتهای امدادی به مراجعان را ۱۰۳ مورد برشمرد و گفت: ۷۰ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی شمار حوادث شهری را ۱۹ مورد، حوادث کوهستان را یک مورد برشمرد و گفت: درمجموع ۸۰۵ امدادگر و نجات گر در این حوادث امدادرسانی کردهاند.
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