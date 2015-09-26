رسول مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف جسد زنی طی شب گذشته در حوالی میدان شیرسنگی همدان، گفت: در حال حاظر مدرکی دال بر وقوع قتل در دست نیست و این را مرگ مشکوک تلقی می کنیم.

مرادی با بیان اینکه از وجود جسد در محدوده اعلام شده طی ساعت ۱۸ و پنج دقیقه عصر جمعه از طریق پلیس ۱۱۰ مطلع شدیم، افزود: جسد کشف شده مجهول الهویه است.

وی با اشاره به نحوه مطلع شدن پلیس ۱۱۰ از وجود جسد گفت: یکی از همسایگان با دیدن روفرشی کنار کوچه آن را زباله می پندارد اما پس از چند ساعت که به محل باز می گردد وضعیت روفرشی دوباره توجهش را جلب میکند که این بار موضوع را با رفتگر محل در میان می گذارد و در حین جا به جا کردن روفرشی متوجه می شوند که یک جسد در داخل روفرشی است که پس از آن موضوع را به پلیس اطلاع دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیان کرد: بلافاصله پس از مطلع شدن عوامل انتظامی، جانشین فرمانده انتظامی استان و پلیس آگاهی در محل حضور پیدا کردند و ضمن هماهنگی با دادستان همدان دستورات قضایی و تدابیر لازم اتخاذ و بعد از انگشت نگاری، جسد برای تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده شد.

وی با اشاره به اینکه جسد در بالاتر از میدان شیرسنگی در کوچه ای رها شده بود و در لا به لای یک رو فرشی قرار داشت، افزود: جسد پوشش لباس خانگی داشت و قسمت بالا تنه با یک چادر سیاه پوشیده شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان گفت: به دلیل اینکه جسد خانم بود نمی توانستیم بررسی بر روی جسد انجام دهیم چراکه تن پیمایی به محیط خاص خود نیاز دارد.

مرادی با اشاره به اینکه دریافت پاسخ پزشک قانونی نیز نیاز به زمان دارد، وقوع قتل زنجیره ای در همدان را رد کرد و گفت: سعی در کشف هویت جسد داریم و سرنخ هایی از این ماجرا در دست است اما به دلیل محرمانه بودن امکان بازگو کردن کامل جزئیات وجود ندارد.

امکان قتل زنجیره ای وجود ندارد

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با بیان اینکه امکان قتل زنجیره ای وجود ندارد، گفت: هنوز مدرک مستندی مبنی بر وقوع قتل دردست نیست.

مرادی با بیان اینکه شهرستان همدان ۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، گفت: در شهری با این جمعیت گاهی ممکن است در گوشه ای از شهر چنین اتفاقاتی روی دهد ولی خوشبختانه نیروی انتظامی بیش از ۹۵ درصد از قتل ها را کشف می کند و حتی برخی از آن ها در کمتر از چندین ساعت کشف شده است.

وی با اشاره به تعداد قتل های رخ داده در همدان گفت: در یک سال اخیر حدود ۶ فقره قتل صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه همدان بهترین امنیت را در میان استان های دیگر داراست، افزود: به طور قطع همدان یکی از استان های امن کشور است و این امنیت را مدیون نیروی انتظامی، قوه قضائیه، دستگاه های امنیت ساز و خود مردم هستیم.