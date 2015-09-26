دوران دفاع مقدس دورانی بیادماندنی و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علینیا در حاشیه بازدید قرارگاه رسانه ای نمایشگاه یاد یاران که به همت سازمان بسیج رسانه در هفته دفاع مقدس راه اندازی شده است، به خبرنگار مهر گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس، با رشادت، پایمردی و از خودگذشتگی بی نظیر رزمندگان اسلام برای همیشه در تاریخ کشور و در اذهان مردم جاودانه شده است.

وی افزود: نمایشگاه دفاع مقدس و آنچه در این مکان به نمایش گذاشته شده است یاد آور دوران حماسه، ایثار و جانفشانی دلاور مردانی است که با حضور، استقامت و ایمان خود دنیا را متحیرکردند، مردانی که امروز برای همه ما به الگویی ماندگار تبدیل شده اند.

علینیا با بیان اینکه باید فرهنگ جنگ و دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت به نسل نو منتقل شود، تصریح کرد: رسانه ها در ترویج و تبیین فرهنگ دفاع مقدس نقش مهم و اساسی دارند و باید امروز در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن که با تمامی قوا، جوانان ما را هدف خود قرارداده اند، به ترویج فرهنگ اسلامی اقدام کنند.

وی برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس را اقدامی در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن علیه نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: نمایشگاه دفاع مقدس نباید تنها در هفته دفاع مقدس دایر شود، بلکه این نمایشگاه باید نمایشگاهی دائمی برای بازدید همیشگی مردم و به خصوص قشر جوان و دانشگاهی باشد.

در این بازدید که جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی حضور داشتند، محسن زاهد احمدی مسئول بسیج رسانه استان نیز در خصوص ایجاد قرارگاه رسانه ای در نمایشگاه هفته دفاع مقدس و نقش آن در تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توضیحاتی ارائه کرد.