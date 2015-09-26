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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان:

انجمن های مردم نهاد باید روحیه مطالبه گری داشته باشند

انجمن های مردم نهاد باید روحیه مطالبه گری داشته باشند

کرمان- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: انجمن های مردم نهاد باید روحیه مطالبه گری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی پیش از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی با انجمن های مردم نهاد اظهار داشت: انجمن های مردم نهاد می توانند مانند چشم و گوش دولت عمل کنند.

وی افزود: انجمن های مردم نهاد باید نکات مثبت و منفی را به خوبی در میراث فرهنگی ببینند و راهکار های خوبی را ارائه دهند.

وفایی با اشاره به اینکه کرمان استانی تاریخی است بیان داشت: در این استان به ایجاد هرچه بیشتر انجمن های حامی میراث فرهنگی نیاز است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: انجمن های مردم نهاد باید روحیه مطالبه گری داشته باشند و می توانند به عنوان ناظر و مطالبه گر در میراث فرهنگی بسیار موثر باشند.

وی با اشاره به اینکه برای شکل گیری و فعالیت بیشتر انجمن های مردم نهاد باید پشتیبانی صورت گیرد، گفت: در انجمن ها کسانی که به ارزشهایی پایبند بوده و به حفظ آثار تاریخی و واگذار کردن آثار به نسل های آینده اهمیت می دهند می توانند فعالیت کنند.

وفایی افزود: دوست داران میراث فرهنگی می توانند در حفظ ارزش های تاریخی شهر کرمان موثر باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان دارای بناهای تاریخی منحصر بفردی است بیان داشت: این بناها می توانند به تنهایی یک انجمن داشته باشند.

وفایی در پایان تصریح کرد: انجمن ها در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی  می توانند خلاقیت و پیشنهاد به خرج داده و در این زمینه  اداره کل میراث فرهنگی می توانند به آنها کمک کنند.

کد مطلب 2924735

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