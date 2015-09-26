به گزارش خبرنگار مهر، محمود وفایی پیش از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی با انجمن های مردم نهاد اظهار داشت: انجمن های مردم نهاد می توانند مانند چشم و گوش دولت عمل کنند.

وی افزود: انجمن های مردم نهاد باید نکات مثبت و منفی را به خوبی در میراث فرهنگی ببینند و راهکار های خوبی را ارائه دهند.

وفایی با اشاره به اینکه کرمان استانی تاریخی است بیان داشت: در این استان به ایجاد هرچه بیشتر انجمن های حامی میراث فرهنگی نیاز است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان تصریح کرد: انجمن های مردم نهاد باید روحیه مطالبه گری داشته باشند و می توانند به عنوان ناظر و مطالبه گر در میراث فرهنگی بسیار موثر باشند.

وی با اشاره به اینکه برای شکل گیری و فعالیت بیشتر انجمن های مردم نهاد باید پشتیبانی صورت گیرد، گفت: در انجمن ها کسانی که به ارزشهایی پایبند بوده و به حفظ آثار تاریخی و واگذار کردن آثار به نسل های آینده اهمیت می دهند می توانند فعالیت کنند.

وفایی افزود: دوست داران میراث فرهنگی می توانند در حفظ ارزش های تاریخی شهر کرمان موثر باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان دارای بناهای تاریخی منحصر بفردی است بیان داشت: این بناها می توانند به تنهایی یک انجمن داشته باشند.

وفایی در پایان تصریح کرد: انجمن ها در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی می توانند خلاقیت و پیشنهاد به خرج داده و در این زمینه اداره کل میراث فرهنگی می توانند به آنها کمک کنند.