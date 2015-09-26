راه اندازی رستورانی با منوی ویژه غذای کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، یک رستوران در شرق تهران تصمیم گرفته است که غذای ویژه کودک سرو کند. این اتفاق، می تواند تنها ویژگی و تفاوت ممتاز یک رستوران نسبت به سایر رستوران ها باشد.

در این رستوران، مواد غذایی که در منوی کودک وجود دارد کاملا ارگانیسم است و با رعایت اصول کامل بهداشتی و زیر نظر کارشناس تغذیه کودکان آماده می شود.

شاید، ایده سرو غذای کودک در رستوران به نوبه خود جالب توجه باشد. زیرا، ذائقه غذایی کودکان با افراد بزرگسال، خیلی تفاوت دارد. اما، اینکه کودکان وقتی که همراه والدین به رستوران می روند و تسلیم خواسته بزرگترها می شوند که چه نوع غذایی سفارش بدهند، تنها به دلیل این است که «منوی» ویژه کودکان در رستوران ها نداریم.

زهرا مشتاق کارشناس تغذیه، با اشاره به ذائقه غذایی کودکان، معتقد است که بچه ها قدرت جویدن بعضی از مواد غذایی را ندارند و ممکن است به علت اجتناب از مصرف بسیاری غذاها، گرفتار اختلال در رشد شوند.

بر همین اساس، در این رستوران، سرو غذای کودک بر اساس توصیه های متخصص تغذیه انجام می شود. پخت برنج به شکل «کته» که یک روش کاملا ایرانی است و از نیاکان ما به ارث رسیده است، در دستور کار این رستوران قرار دارد.

به اعتقاد کارشناس تغذیه، پخت برنج به روش کته باعث می شود که تمامی املاح معدنی در برنج باقی بماند.

دکتر محمد اصغری مدیر کسب و کار رستوران، گفت: پخت غذای مخصوص کودکان در رستوران، آن هم زیر نظر متخصص تغذیه کودک، می تواند یک ویژگی و ابتکار ممتاز تلقی شود.

وی افزود: استفاده از مواد مغذی، ویتامین ها و پروتئین ها در تهیه غذا برای رشد کودک، موضوعی است که چندان مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که کودکان در سن رشد قرار دارند و می بایست از غذاها و خوراکی هایی استفاده کنند که بتواند نیاز جسمانی آنها را تامین کند.

این رستوران دارای نشان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت کار، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی، استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم مدیریت SFBB (غذای سالم، کسب و کار بهتر) است.

جالب است بدانیم که منوی غذای کودک این رستوران، تنوع غذایی زیادی دارد که از جمله آنها می توان به پیشنهاد کودک مفاخر (کاپ کته، قلقلی گوسفندی، قلقلی مرغ، سبزیجات)، چلو فیله چوبی کودک، چلو قلقلی مرغ کودک، چلو شیشلیک چوبی کودک، چلو چنجه چوبی کودک، بشقاب فینگرفود کودک (کیک مرغ، کوکتل میگو و سبزیجات تازه)، بشقاب رنگی سبزیجات کودک (ذرت، قارچ، هویج، سیب زمینی، فیله مرغ)، شنیسل عروسکی کودک (سینه مرغ تازه و بدون مواد نگهدارنده + دورچین عروسکی)، پاستای پروانه ای کودک با سس مخصوص، اشاره کرد.