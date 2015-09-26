شهرداری برای صرف اعتبار جشنواره کودک از شورا مصوبه شورا بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن ابراز تاسف و عرض تسلیت از دست دادن جمعی از مردم کشور و استان اصفهان در حادثه منا و همچنین تبریک اعیاد قربان و غدیر و دهه ولایت اظهار داشت: از این رو از تمام کسانی که نسبت به برگزاری دعای عرفه فعالیت داشتند کمال قدردانی را داریم.
وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت روند برگزاری جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان در اصفهان اظهار داشت: همانطور که استاندار اصفهان در نشست خبری خود اعلام کردهاند، بیتدبیریهای صورت گرفته موجب شد تا امسال این جشنواره در اصفهان برگزار نشود.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخش نوجوان جشنواره کودک امسال در همدان برگزار میشود، افزود: بر اساس تفاهمنامه شهرداری اصفهان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال آخرین سال برگزاری جشنواره بینالمللی فیلمهای کودک و نوجوان در اصفهان است که با توجه به تصمیمات خودسرانه با وجود جلسات مختلف شهرداری و بنیاد سینمایی فارابی تفکیک شده است.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان در بودجه سال ۹۴ ردیف بودجهای را برای برگزاری این جشنواره تخصیص داده است، ابراز داشت: بر این اساس در حال حاضر و با توجه به چشمانداز پیشبینی شده برای سال آینده ضروری است شهرداری برای هزینه کردن این ردیف بودجه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را دریافت کند.
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