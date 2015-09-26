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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

شهرداری برای صرف اعتبار جشنواره کودک از شورا مصوبه شورا بگیرد

شهرداری برای صرف اعتبار جشنواره کودک از شورا مصوبه شورا بگیرد

اصفهان - رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان گفت:ضروری است شهرداری اصفهان با توجه به برگزارنشدن جشنواره کودک در سالجاری برای هزینه کردن اعتبارات اختصاصی به این جشنواره، مصوبه شورای شهر را دریافت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن ابراز تاسف و عرض تسلیت از دست دادن جمعی از مردم کشور و استان اصفهان در حادثه منا و همچنین تبریک اعیاد قربان و غدیر و دهه ولایت اظهار داشت: از این رو از تمام کسانی که نسبت به برگزاری دعای عرفه فعالیت داشتند کمال قدردانی را داریم.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت روند برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان در اصفهان اظهار داشت: همانطور که استاندار اصفهان در نشست خبری خود اعلام کرده‌اند، بی‌تدبیری‌های صورت گرفته موجب شد تا امسال این جشنواره در اصفهان برگزار نشود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بخش نوجوان جشنواره کودک امسال در همدان برگزار می‌شود، افزود: بر اساس تفاهم‌نامه شهرداری اصفهان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال آخرین سال برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان در اصفهان است که با توجه به تصمیمات خودسرانه با وجود جلسات مختلف شهرداری و بنیاد سینمایی فارابی تفکیک شده است.

وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان در بودجه سال ۹۴ ردیف بودجه‌ای را برای برگزاری این جشنواره تخصیص داده است، ابراز داشت: بر این اساس در حال حاضر و با توجه به چشم‌انداز پیش‌بینی شده برای سال آینده ضروری است شهرداری برای هزینه کردن این ردیف بودجه مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان را دریافت کند.

کد مطلب 2924744

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