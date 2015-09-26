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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۷

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار ۹۱۷ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۹۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۴۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۲ تومان، هر یورو را ۳۸۲۰ تومان، هر پوند را ۵۲۱۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۴۰ تومان و درهم امارات را ۹۲۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید۹۱۷۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم۹۱۷۰۰۰
نیم سکه۴۶۷۰۰۰
ربع سکه۲۵۷۰۰۰
گرمی۱۷۰۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۳۹۶۰
نوع ارز 
دلار۳۳۹۲
یورو ۳۸۲۰
پوند۵۲۱۵
درهم۹۲۲
لیرترکیه۱۱۴۰
کد مطلب 2924748

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