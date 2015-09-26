جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید و قدیم امروز شنبه در بازار ۹۱۷ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۷ هزار تومان، ربع سکه ۲۵۷ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۹۶۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۴۷ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۳۹۲ تومان، هر یورو را ۳۸۲۰ تومان، هر پوند را ۵۲۱۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۴۰ تومان و درهم امارات را ۹۲۲ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)