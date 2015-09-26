درگذشت حجاج در منا نتیجه بی تدبیری مسئولان سعودی است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی درگذشت حجاج در منا را نتیجه بی تدبیری مسئولان سعودی دانست و افزود: هرساله بسیاری از مردم به مشهد مقدس و کربلای معلی سفر می‌کنند اما خوشبختانه کوچک‌ترین خدشه ای به زائرین وارد نشده است.

وی با بیان اینکه بی تدبیری عربستان باعث شد که در امن‌ترین مکان، ابتدایی‌ترین رفتارها را نشان دهند، اظهار کرد: دولت عربستان باید در قبال این حادثه غم بار پاسخگو باشد چرا که بی کفایتی آن‌ها قطعاً عامل بروز این حادثه بوده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره هفته دفاع مقدس، بیان کرد: امروز به برکت رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، انقلاب و کشوری برگرفته از قرآن داریم.

وی ادامه داد: با رهنمودهای رهبری مقتدر، ایران به عنوانی کشوری تأثیر گذار در حل مشکلات مورد توجه ملل قرار گرفته است.

آل سعود لیاقت مدیریت حرمین شریفین را ندارند

قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرستان بیرجند نیز در این مراسم با بیان اینکه عوامل استکبار عید قربان مارا به عزا تبدیل کردند، تصریح کرد: آل سعود لیاقت مدیریت حرمین را ندارند چرا که بی مدیریتی آن‌ها عامل اتفاقات اخیر در مکه است.

حجت الاسلام و المسلمین علی رضایی با اشاره به دشمنی دیرینه آمریکا با ایران، بیان کرد: امروزه نیز در جهاد فرهنگی علیه آمریکا به سر می‌بریم.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه برای جنگ سرباز می‌خواهد، تصریح کرد: همه مردم باید تلاش کنند و برای آینده اسلام و قرآن نیروهایی متدین و مقتدر بسازند.

حجت الاسلام رضایی رهبری مقتدرانه امام و مقام معظم رهبری و خون شهدا را از عوامل زنده نگه داشتن انقلاب دانست و افزود: باید همه مردم به حمایت از ولی فقیه و با اخلاق، اعتقاد و عمل شایسته ادامه دهنده این راه باشند.

وی با اشاره به اهداف انقلاب اسلامی، بیان کرد: اسلام، خدمت به بندگان خوب خدا و استکبار ستیزی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی است.

امام جمعه شهرستان بیرجند ادامه داد: همه بشریت باید تحت اسلام و فرهنگ حیات بخش انقلاب اسلامی فعالیت کنند.