برومند جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۳ مانور امداد و نجات در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، اظهار داشت: این مانور ها همزمان با هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی برگزار می شود.

وی افزود: این مانورها در شهرستان های مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری تاکیدکرد: برگزاری این مانورهای امداد و نجات نقش مهمی در کسب آمادگی در هنگام امدادرسانی حوادث احتمالی در استان توسط امدادگران جمعیت هلال احمر دارد.

وی یادآور شد: این مانورها در حوزه های مختلف امدادرسانی مانند وقوع زلزله، سیل، آتش سوزی، طوفان و ... برگزار می شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری در حوزه امداد و نجات در زمره یکی از بهترین استان کشور طی ارزیابی ها قرار دارد و در رتبه بندی ها جایگاه برتری به خود اختصاص داده است.