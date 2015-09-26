رفع نیازهای بهداشتی و آموزشی در صدر مطالبات مردم سنندج قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرستان سنندج با حضور اعضای این شورا و نماینده ای از فرمانداری این شهرستان و دستور کار اعتبارات عمرانی دهیاری ها تشکیل شد.

این جلسه مملو از گلایه دهیاران و بخشداران از مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراها استانداری کردستان و جمعی از مدیران شهرستان سنندج بود و همه از بی احترامی و عدم پاسخگویی و بی توجهی این مسئولان سخن گفتند.

اعضای این جلسه که متشکل از نمایندگان دهیاری ها و بخشداران حسین آباد، مرکزی، کلاترزان و سیروان بودند، از عدم حضور مدیرکل دفتر امورروستایی و شوراها استانداری کردستان گلایه کردند.

اکثریت اعضای این جلسه علاوه بر مورد مذکور از عدم مراجعه و بازدید و سرکشی مدیرکل امور دفتر روستایی استانداری از بخشداری ها هم گلایه مند بودند.

۵۰ درصد مدارس روستاهای واقع در بخش مرکزی فرسوده است

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی سنندج در این جلسه به بیان مشکلات روستاهای واقع در این بخش اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ روستا در این بخش وجود دارد که مدارس ۵۰ درصد آنها فرسوده است و به محض وقوع کوچکترین رخدادی امکان دارد تخریب و موجبات خسارات جانی شود.

روناک کنعانیان ادامه داد: اگر با کانکس در این روستاها فضای لازم را برای دانش آموزان ایجاد کنیم بسیار امن تر از کلاس های درس کنونی آنها در این مدارس فرسوده است.

وی اوضاع مراکز بهداشت در این روستاها را هم نامناسب خواند و بیان کرد: رسیدگی و توجه بیشتری به امکانات مراکز بهداشتی روستاها باید صورت گیرد چراکه مردم تعداد زیادی از این روستاها به دلیل صعب العبور بودن روستای محل سکونت خود به راحتی قادر به مراجعه به مراکز درمانی در سطح شهر نیستند و همین مسئله جان بیماران را در این مناطق تهدید می کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه در ۲۰ روستای این بخش تاکنون حتی فاز اولیه طرح هادی اجرا نشده و در مابقی روستاها هم ناقص اجرا شده است.

توزیع ناعادلانه اعتبارات بین دهیاری ها در کردستان

نماینده دهیاران بخش حسین آباد هم در این جلسه از توزیع ناعادلانه اعتبارات در بین دهیاری های استان گلایه کرد و گفت: کمبود میزان بودجه و توزیع نامناسب اعتبارات از مهمترین مشکلات دهیاری هاست.

حیدر قبادی بیان کرد: حقوق دهیاران سه ماه یکبار به آنها پرداخت می شود و بیشتر آنها با یارانه هایشان روزگار خود را می گذرانند واین قشر نیاز به توجه ویژه ای از سوی مسئولان دارند.

وی خواستار واگذاری پیمانکاری پروژه های عمرانی به دهیاران شد و افزود: ناظر فنی پروژه ها دستگاه های مربوطه باشند ولی پیمانکاری آنرا به دهیاری ها واگذار کنند پروژه ها هم بهتر و هم در موعد مقرر تحویل داده می شود.

اکثر پروژه های عمرانی بخش سیروان راکد است

نماینده دهیاران بخش سیروان هم در این جلسه گفت: در سال جاری اعلام شده که دهیاری هایی که درآمد نداشته باشند حق ماموریت و اضافه کار به آنها پرداخت نمی شود.

هیبت محمدی ادامه داد: در برهه کنونی که شاهد مهاجرت روستاییان به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی در روستاها هستیم دهیاری ها از کجا درآمد کسب کنند لذا با وجود این مسائل و مشکلات انتظار می رود هم چون سنوات گذشته حق ماموریت و اضافه کاری به دهیاران پرداخت شود.

وی بیان کرد: اکثر پروژه های عمرانی بخش سیروان راکد است که تنها پاسخ مسئولان در این رابطه هم کمبود اعتبارات است.

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی روستاها هیچ گونه حقوق و مزایایی به آنها پرداخت نمی شود، افزود: به عنوان نمونه ۹۸ درصد یکی از روستاهای این بخش تحت پوشش بیمه روستاییان وعشایر قرار گرفتند و تنها دو خانوار باقی مانده که از اعضای شورای اسلامی هستند و توان پرداخت حق بیمه را ندارند.

مدیران شهرستان سنندج هیچ جایگاه و احترامی برای اعضای شورا قائل نیستند

حبیب الله میرزایی، رئیس شورای بخش کلاترزان هم در این جلسه گفت: بخش کلاترزان ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و اعضای شوراها نمایندگان این تعداد جمعیت هستند و انتظار دارند که مدیران ادارات و نهادهای مختلف واقع در سنندج برای آنها ارزش قائل شوند.

رئیس شورای بخش حسین آباد در این جلسه یکی از دغدغه های دهیاران را توزیع عادلانه اعتبارات خواند و گفت: توزیع و جابه جایی اعتبارات از دفتر امورروستایی به دهیاری ها زمان بر و گاها ۶ تا ۷ ماه به طول می انجامد.