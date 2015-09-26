به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، ظهر شنبه، در مراسم گرامیداشت یاد شهدای هنرمند شهر رامیان در نماز خانه سپاه پاسداران شهرستان رامیان گفت: ایران اسلامی با کسی سر جنگ نداشته و این امر مخالف آموزه های دینی ما است و هشت سال دفاع مقدس هم، فقط دفع فتنه و تجاوز بوده است.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس و دوران ابتدایی آن، روزگار سختی سپری کردیم، ولی به لطف الهی، اقتدارمان را ثابت و تهدیدات را خنثی کرده و همچنین هویت جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کردیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان با تشریح گوشه ای از مجاهدت های رزمندگان و شهدای جهنگ تحمیلی، به یادآوری خاطرات جنگ پرداخت و اظهار کرد: در همین شهر گرگان و در ابتدای انقلاب، منافقان کوردل، ترورهای زیادی انجام دادند و به طور متوسط هفته ای سه درگیری مسلحانه انجام می دادند و قصدشان ایجاد ناامنی بود، ولی به لطف الهی و مجاهدت های رزمندگان، به مرور زمان، امنیت برقرار شد.

وی ادامه داد: عرصه هنر و هنرمندی، عرصه رساندن هَست ها به بایدها است و هنر هنرمندان ما، تعریف و نمایش دستاوردها و واقعیت ها، در چارچوب های نظام اسلامی است.

وی با بیان این مطلب که امروزه مدعیان حقوق بشر، حامی تروریست ها در اقصی نقاط دنیا هستند، گفت: منادیان قلابی حقوق بشر به هیچ اصولی پایبند نبوده، حرمت شکنی را افتخار می دانند و جنایت در کشورهایی مثل یمن را، رمز بقای خود و شرکایشان می دانند.

وی در پایان با اشاره به آیات قرآن و احادیث، گفت: باورپذیری و اعتقادمندی شهدا به اصول دین و انقلاب، تمسک به اهل بیت و دینداری باعث پیروزی بعد از هشت سال دفاع مقدس شد و از این رو وظیفه همگانی است، در مسیر حفظ خون شهدا و ارزش های انقلاب اسلامی گام برداشته و شکرگزار امنیت عمومی امروزمان باشیم.