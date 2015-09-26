  1. استانها
  2. گلستان
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۸

مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان:

مدعیان امروز حقوق بشر حامی تروریست‌ها هستند

مدعیان امروز حقوق بشر حامی تروریست‌ها هستند

رامیان- مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان گفت: مدعیان امروز حقوق بشر حامی تروریست ها در اقصی نقاط دنیا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، ظهر شنبه، در مراسم گرامیداشت یاد شهدای هنرمند شهر رامیان در نماز خانه سپاه پاسداران شهرستان رامیان گفت: ایران اسلامی با کسی سر جنگ نداشته و این امر مخالف آموزه های دینی ما است و هشت سال دفاع مقدس هم، فقط دفع فتنه و تجاوز بوده است.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس و دوران ابتدایی آن، روزگار سختی سپری کردیم، ولی به لطف الهی، اقتدارمان را ثابت و تهدیدات را خنثی کرده و همچنین هویت جمهوری اسلامی ایران را تثبیت کردیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی گلستان با تشریح گوشه ای از مجاهدت های رزمندگان و شهدای جهنگ تحمیلی، به یادآوری خاطرات جنگ پرداخت و اظهار کرد: در همین شهر گرگان و در ابتدای انقلاب، منافقان کوردل، ترورهای زیادی انجام دادند و به طور متوسط هفته ای سه درگیری مسلحانه انجام می دادند و قصدشان ایجاد ناامنی بود، ولی به لطف الهی و مجاهدت های رزمندگان، به مرور زمان، امنیت برقرار شد.

وی ادامه داد: عرصه هنر و هنرمندی، عرصه رساندن هَست ها به بایدها است و هنر هنرمندان ما، تعریف و نمایش دستاوردها و واقعیت ها، در چارچوب های نظام اسلامی است.

وی با بیان این مطلب که امروزه مدعیان حقوق بشر، حامی تروریست ها در اقصی نقاط دنیا هستند، گفت: منادیان قلابی حقوق بشر به هیچ اصولی پایبند نبوده، حرمت شکنی را افتخار می دانند و جنایت در کشورهایی مثل یمن را، رمز بقای خود و شرکایشان می دانند.

وی در پایان با اشاره به آیات قرآن و احادیث، گفت: باورپذیری و اعتقادمندی شهدا به اصول دین و انقلاب، تمسک به اهل بیت و دینداری باعث پیروزی بعد از هشت سال دفاع مقدس شد و از این رو وظیفه همگانی است، در مسیر حفظ خون شهدا و ارزش های انقلاب اسلامی گام برداشته و شکرگزار امنیت عمومی امروزمان باشیم.

کد مطلب 2924769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها