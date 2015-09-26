اجرای طرح کابل های فاصله دار برق/ نیازی به هرس درختان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون خودنیا پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرم آباد اظهار داشت: ما در راستای پدافند غیرعامل، پیش بینی و پیشگیری از حوادث طبیعی و غیرطبیعی را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه کار کابل های خودنگهدار از حدود سه سال قبل در شهرستان خرم آباد آغاز شده است، عنوان کرد: خرم آباد اولین مرکز استان کشور است که شبکه فشار ضعیفش کابل خودنگهدار است.

مدیر شرکت توزیع برق منطقه یک شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه قطعی برق ها در طوفان های اخیر به دلیل شکستن درختان روی شبکه بوده است، ادامه داد: در بخش شبکه های فشار متوسط اخیرا پروژه ای تحت عنوان کابل های فاصله دار آغاز کردیم که مشابه کابل های خودنگهدار اما در شبکه های فشار متوسط هستند.

خودنیا با بیان اینکه اجرای طرح کابل های فاصله دار نیازمند خاموشی زیادی در سطح شهر است، تصریح کرد: اکثر اوقات کار خود را از ۱۲ شب به بعد انجام می دهیم و تا پایان سال این پروژه به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: با اجرای این شبکه ها دیگر نیازی به هرس کردن یا شاخه زنی درختان نخواهد بود و در برابر ریزگردها و قرار گرفتن اشیاء روی شبکه نیز مقاوم خواهد بود.

مدیر شبکه توزیع برق منطقه یک شهرستان خرم آباد با اشاره به اینکه پروژه پست۶ شهرستان خرم آباد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، خاطرنشان کرد: این پروژه ها قابلیت اطمینان برق خرم آباد را بسیار بالا می برند.

خودنیا با بیان اینکه قبل از بارش های شدید شهرداری درختان خیابان های ناصرخسرو، جلال آل احمد، رازی و علوی را هرس کند، تصریح کرد: اکیپ های تعمیرات ما ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات هستند