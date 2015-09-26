به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان كه به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با ابراز تأسف نسبت به حادثه كشته شدن بیش از دو هزار نفر از حجاج بیت الله الحرام در منا، بیان داشت: حكام نابخرد آل سعود عید قربان را با اقدامی نسنجیده و سوء مدیریت به كام مسلمانان تلخ كردند كه امیدواریم مسئولان كشورهای اسلامی با پیگیری این واقعه نسبت به عدم توانایی حكام عربستان در اداره امور حج، فكر و راهكاری برای رفع این معضل بیاندیشند.

امام جمعه گلپایگان با این پرسش كه چرا هشت سال دفاع را مقدس می نامیم و چگونه از تقدس برخوردار شده است، تصریح كرد: جنگ های فراوانی در دنیا اتفاق افتاده اما هیچ كدام دفاع مقدس نبوده اند و این به لحاظ تبلور باورها بین نیروهای نظامی، رهبری و ملت بود.

وی افزود: بسیاری از جوانان رزمنده ما در این نبرد حماسی هشت ساله با دست خالی ره صد ساله را یك شبه رفتند و با تكیه بر خداباوری، خودباوری، دشمن باوری و معادباوری چنان مقتدرانه مقابل جبهه ظلم و استكبار با آن همه تجهیزات و ابزارآلات پیشرفته ایستادند كه امروز همان كشورهای قدرتمند خودباوری این ملت و رزمندگان آن را پذیرفته اند چرا كه میز مذاكره را به نبرد مسلحانه ترجیح دادند.

نماینده ولی فقیه در گلپایگان با اظهار امیدواری نسبت به اینكه باورهای هشت سال دفاع مقدس در جامعه امروز نهادینه و تقویت شود، ادامه داد: ما با تكیه بر این باورها باید بتوانیم به مقابله دشمن رفته و ضعف و زبونی دشمن را بر همه ملت های ستمدیده آشكار و برملا كنیم.

حجت الاسلام اسماعیلی در پایان یادآور شد: با همكاری جمعی از نهادهای شهرستان، شورای عالی قرآنی در شهرستان گلپایگان فعالیت خود را در محل مصلای شهرستان شروع كرده و امیدواریم با تكیه بر الگوگیری از استجابت دعا و تلاوت قرآن، شروع هر كار اداری و جلسات با قرائت قرآن همراه با ترجمه آن صورت گیرد.

ایجاد بستری برای انتخابات سالم وظیفه همه است

در ادامه حسین فراست فرماندار گلپایگان با اشاره به اینكه تشكیل شركت های تعاونی روستایی یكی از اقداماتی است كه می تواند ماندگاری و سكونت روستاییان را پایدار نگه دارد، افزود: تشكیل شركت های تعاونی حداقل با ۵۰ خانوار در روستاها گامی در راستای توسعه روستا و تبلور اقتصاد مقاومتی است كه امیدواریم با شكل گیری آن روستاییان در ایجاد طرح های تولیدی و تبدیلی گامی برای توسعه كشور برداشته شود.

وی اظهار داشت: یكی دیگر از اقداماتی كه در ایجاد شركت های تعاونی می تواند مردم را در فرآیند اقتصاد مقاومتی كمك و یاری كند، تشكیل شركت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان هاست كه امیدواریم با تعیین هیئت مدیره این شركت تعاونی در شهرستان و استقبال همشهریان بتوانیم در راستای توسعه و عمران شهرستانی گام های مهمی برداریم.

فراست ضمن تأكید به مسئولان ادارات نسبت به دعوت از مدیران كل به شهرستان گفت: در نیمه دوم سال و نزدیك شدن به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همه وظیفه داریم در ایجاد بستر انتخابات سالم و تشویق مردم به حضور در انتخابات اقدام كنیم و با حضور پرشكوه مردم بار دیگر به بیگانگان و دشمنان یادآور شویم این انقلاب با تكیه بر خون هزاران شهید و آرمان های اسلامی پایه ریزی و حضور مردم در تصمیم گیری های مهم سیاسی كشور صورت گرفته است.

در ادامه سرهنگ محمداسماعیل علیشاهی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان ضمن تقدیر از حضور مسئولان ادارات و نهادها در محل اردوگاه قدس با گرامیداشت سی و پنجمین سالگرد هشت سال دفاع مقدس و اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: این ایام یادآور رشادت ها، ازخودگذشتگی ها و جان فشانی جوانان برومند این سرزمین در مقابل تمامیت كفر است، دشمنانی كه با تكیه بر افكار پلید خود و تجهیزات پیشرفته نظامی تسخیر این كشور را در سر می پروراندند اما جوانان برومند، دلاور و با ایمان میهن اسلامی با تكیه بر فرمان امام خمینی (ره) باور بیگانگان را به خیالی باطل مبدل كردند.

وی با اشاره به اینكه رشادت های رزمندگان باید در تمامی سال پاس داشته شود، افزود: ما باید فضای تصمیم گیری و حركت های دشمن استكبار را شناخته و بازنشانی و تحلیل كنیم تا بتوانیم در مهار هجوم فرهنگی و نظامی آنان به مانند هشت سال دفاع مقدس مردانه بایستیم.

گفتنی است؛ به مناسبت هفته دفاع مقدس اعضای شورای اداری شهرستان با حضور در میدان تیر و تیراندازی با اسلحه جنگی آمادگی نظامی خود را اعلام داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه شورای اداری شهرستان گلپایگان از مجتبی یاوری مدیریت اداره تأمین اجتماعی به لحاظ كسب رتبه اول ارزشیابی در بین شعبات تیپ ۳ در استان و علی یوسفی مدیریت اداره صنعت،معدن و تجارت و ناصر دهقادنی مدیریت امور آبفای گلپایگان به عنوان مدیران نمونه بسیجی ادارات با اهدای لوح تجلیل شد.