امكان جذب تمام دستياران پزشكی قانونی را فراهم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر احمد شجاعي در مراسم معارفه دستياران جديدالورود به پزشكي قانوني گفت: يك پزشك پس از ورود به مرحله تخصص چند هدف را دنبال مي كند نخست به دنبال ارتقاي سطح علمي و ترقي از مرحله عمومي به سطوح بالاتر است، اما هدف بعدي او بهبود وضعيت معيشتي و كسب درآمد بيشتر با گرفتن تخصص است كه اميدواريم هدف اصلي دستياران از انتخاب تخصص پزشكي قانوني در درجه اول همان علاقهمندي و ارتقاي معلومات علمي باشد.
وي با تأكيد بر اينكه كار پزشكي نبايد رنگ و بوي مادي بگيرد و علاقه و انگيزه علمي بايد در صدر انگيزههاي علمي باشد اظهار داشت: اميدواريم دستياران پزشكي قانوني با علاقه و انگيزه اين رشته را انتخاب كرده باشند و اساتيد دانشگاهها و سازمان پزشكي قانوني نيز در دوره دستياري نهايت تلاش خود را براي آموزش هر چه بهتر اين عزيزان به كار گيرند.
شجاعي با بيان اينكه دستيار پزشكي قانوني نبايد تنها به فكر گرفتن تخصص باشد و بعد از گذراندن دوره دستياري احساس كند عمر خود را تلف كرده، خاطرنشان كرد: به دستياران توصيه مي كنم از فرصت ايجاد شده و حضور در پزشكي قانوني استفاده كنند چرا كه اين سازمان با در اختيار داشتن آزمايشگاههاي مجهز، تالارهاي تشريح و بيماران و صدمه ديدگان در بخشهاي معاينات بستر مناسبي براي دستياران فراهم مي كند تا بر تجربيات و دانستههاي علمي خود بيفزايند.
رئيس سازمان پزشكی قانونی كشور در ادامه به تلاشهاي اين سازمان براي ارتقاي وضعيت معيشتي پزشكان و دستياران نيز اشاره كرد و افزود: هر چند انگيزه هاي مادي نبايد براي رشته هاي پزشكي در اولويت باشد اما نمي توان از اهميت آن نيز غافل بود به همين دليل سازمان تلاش مي كند راه امرار معاش معقولي را براي دستياران فراهم كند تا پس از فارغالتحصيلي در چارچوب مشخصي به اشتغال بپردازند و در همين سازمان مشغول فعاليت شوند.
به گفته شجاعی، سطح درآمد متخصص پزشكي قانوني بايد از همه رشتههاي پايه و داخلي بالاتر باشد و ما تمام تلاش خود را براي تحقق اين امر به كار خواهيم گرفت، بنابراين اميدواريم سطح درآمد رشته پزشكي قانوني به حدي برسد كه علاقهمندي و امرار معاش هر دو با هم عامل انتخاب اين تخصص شود و پزشكي قانوني جزو انتخابهاي اوليه پزشكان براي اخذ تخصص باشد.
وي پزشكي قانوني را رشتهاي حاكميتي دانست كه بايد جايگاه آن به درستي در جامعه شناسانده شود و متخصص پزشكي قانوني بداند كه بعد از كسب تجربيات كافي در دوره تحصيل چه مسئوليتي سنگيني را برعهده دارد.
در ادامه جلسه دكتر عبدالرئوف اديب زاده معاون آموزشي و پژوهشي سازمان پزشکی قانونی با بيان اينكه پزشكي قانوني يكي از رشته هاي جديد در دوره تخصص پزشكي است، اظهار داشت: از آنجا كه پزشكي قانوني رشتهاي جديد است بايد با مطالعه و اشراف كامل به آن وارد شد بنابراين به همه دستياران توصيه مي كنم در همين ابتداي كار با مطالعه دقيق و آگاهي از علت ايجاد اين رشته تخصصي به آن وارد شده و كسب علم و تجربه را آغاز كنند.
وي ادامه داد: دستياران پس از ورود به سازمان بايد به پزشكي قانوني احساس تعلق كنند و تنها در پي گذراندن دوره دستياري بدون كسب تجربيات و مهارتهاي لازم نباشند بلكه بايد با علاقه و جديت وارد كار شوند و در بخشهاي تخصصي سازمان كسب مهارت كنند.
به گفته اديب زاده، تمام تلاش سازمان در بخش آموزش ارائه تجربيات و دانستههای مفيد علمي به دستياران به بهترين نحو ممكن است كه اميدواريم دستياران نيز از اين نهايت استفاده را ببرند.
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