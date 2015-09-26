به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی در جمع خبرنگاران از توسعه برنامههای آموزشی فنی و حرفهای در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: به منظور تجهیز کارگاهها و افزایش کیفیت آموزشها و همچنین برگزاری آزمونها اقدامات متعددی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه افزایش مهارتهای آموزشی مهمترین نیاز برای توسعه اشتغال است، بیان کرد: امکانات مراکز آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر به منظور توانمندسازی و مهارتافزایی کامل شده است و دورههای مناسبی برگزار میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر اضافه کرد: ظرفیتهای خوبی در مراکز آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر ایجاد شده است که میتواند زمینه تولید نیروی انسانی مورد نیاز صنایع استان را فراهم سازد.
وی با اشاره به تفاهمنامه فنی و حرفهای با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ادامه داد: تلاش زیادی صورت گرفته تا رشتههای مراکز فنی و حرفهای متناسب با نیازهای اشتغال استان باشد.
کازرونی خاطرنشان کرد: ثبتنام دورههای آموزشی سه ماهه سوم آغاز شده است و این آموزشها در قالب رشتههای متنوع برگزار میشود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان بوشهر در ادامه از ثبتنام اینترنتی آزمون سنجش مهارت در استان بوشهر خبر داد و افزود: این آموزشها تا دهم مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی از برگزاری آزمون سنجش مهارت در استان بوشهر در روز ۲۳ مهرماه خبر داد و اضافه کرد: آزمون در دو مرحله کتبی و عملی برگزار میشود.
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