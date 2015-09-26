به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جزینی روز شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در یکی از مدارس شمال تهران در جمع خبرنگاران، گفت: بر اساس بررسیهای اعتباری صورت گرفته، برای اینکه دیگر شاهد حضور معتادان در معابر و خیابانها نباشیم، اعتباری در حدود ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است و همکاری همه دستگاههای ذیربط در امر ساماندهی و مقابله با معتادان را میطلبد.
وی با اعلام اینکه تاکنون هیچ ماده مخدر جدیدی در کشور شیوع پیدا نکرده است، افزود: بنده شیوع استفاده مخدر کروکدیل در کشور را رد میکنم و اعلام میکنم که این مخدر در کشور روسیه دارای فراوانی است.
جزینی با اعلام اینکه خوشبختانه مصرف کراک با اقدامات به موقعی که از سوی رسانهها انجام شد، به طرز شگفتانگیزی کاهش یافته و حتی در بین مواد مکشوفه نیز دیگر شاهد کشف مخدر کراک نیستیم، افزود: کراک و کروکدیل هر دو از یک خانواده هستند و هر دو قابلیت تخریب بافتهای ماهیچهای را دارند. مصرف شیشه نیز در دُز بالا همین ویژگی را دارد. برای همین شاهد کاهش میزان مصرف این مواد در بین معتادان مصرفکننده کشور هستیم.
کمتر از یک درصد دانشآموزان معتاد هستند
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره دانشآموزان معتاد و درمان این دانشآموزان، گفت: کمتر از یک درصد از کل دانشآموزان کشور به اعتیاد دچارند و این آمار مربوط به سال گذشته است و در سال تحصیلی جدید، آمار جدیدی مبنی بر کاهش یا افزایش میزان جمعیت آماری دانشآموزان معتاد ارائه نشده اما با پیشفرض قرار دادن همین آمار یک درصدی، اقدامات لازم برای درمان و ترک دانشآموزان معتاد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی درباره وجود کمپهای ترک اعتیاد دانشآموزان نیز گفت: در این خصوص تفاهمنامهای با آموزش و پرورش منعقد شده است و تاکنون ۱۰ درصد از مدارس کل کشور تحت پوشش بندهای تفاهمنامه قرار گرفتهاند که البته با توجه به فراوانی مدارس کشور و همچنین بسترهای مناسب برای شیوع اعتیاد در دنیای مجازی و دنیای واقعی و همچنین خطرپذیر بودن دوران دانشآموزی، باید هر چه زودتر تعداد مدارس تحت پوشش این تفاهمنامه افزایش پیدا کند.
جزینی گفت: بر این باور هستیم که دانشآموز معتاد نباید از مدرسه اخراج شود؛ از این رو مصرفکنندگان زیر ۱۸ سال در هماهنگی که با بهزیستی انجام شده، تحت نظر این سازمان روند درمانی را سپری میکنند.
شهرداری به تعهدات خود عمل میکند
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین درباره برگزاری جلسات مشترک در حوزه مبارزه با مواد مخدر با حضور وزیر کشور و مسئولان دیگر حوزهها، گفت: سال گذشته چندین جلسه با حضور وزیر کشور، شهرداری تهران و پلیس برگزار شد و شهرداری اعلام آمادگی کرد که شش هزار ظرفیت جدید برای جمعآوری معتادان متجاهر ایجاد کند که از زمان آخرین جلسه تاکنون تنها ۲۵۰۰ ظرفیت ایجاد شده است. البته شهرداری متعهد است که طی شش ماه آینده ظرفیت قول داده شده را تکمیل کند و در صورت اضافه شدن این ظرفیت به تعداد مراکز جمعآوری معتادان، شاهد تحولات خوبی در سطح شهر تهران خواهیم بود.
جزینی همچنین گفت: شهرداری علاوه بر شش هزار ظرفیت اعلام شده، متعهد شده است ۲۵۰۰ ظرفیت جدید را نیز با مسئولیت خود در نظر گرفته و در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران قرار دهد.
وی با اعلام اینکه اولویت اول ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، درمان و سپس بازتوانی اجتماعی معتادان ترک کرده است، افزود: صرف جمعآوری معتادان و کارتنخوابها، پاک کردن صورت مساله است. تنها ۲۰ درصد از معتادان، توانایی ترک مواد مخدر مصرفی را دارند که از این تعداد ۲۲ درصد بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند. این افراد بعد از ترک مواد به دنبال کار میگردند و نیاز به منبع درآمد دارند؛ از این رو حرفهآموزی به معتادان در حال ترک برای کمپهای ترک اعتیاد یک ضرورت است.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از افزایش ظرفیت پذیرشی کمپ اخوان در تهران خبر داد و افزود: دستگاههای متولی در امر مبارزه با مواد مخدر به صورت کلی و جزئی وظایف خود را میدانند، اما اینکه چقدر این دستگاهها پای کار هستند و پلیس را در امر مبارزه و ساماندهی معتادان کمک میکنند، سئوالی است که بهتر است رسانهها از دستگاههای متولی و مسئولان امر پرسوجو کنند تا برای آن جواب قانعکنندهای ارائه شود.
وی در ادامه با اعلام اینکه بحث مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از شیوع مصرف مواد یک همکاری بینبخشی را میطلبد، افزود: کارشناسان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری از ابتدای سال تحصیلی ۹۴ با حضور در مدارس تمامی نواحی و مناطق آموزش و پرورش، با ارائه فیلمها و مستندات درباره مواد مخدر، نحوه اعتیاد و تاثیر سوء استفاده از مواد مخدر بر روی بدن انسان به دانشآموزان در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان گزارش خواهند داد.
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