شهرداری لایحه تخفیف به بازنشستگان اصفهان را ارائه دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار داشت: از خداوند متعال می‌خواهیم با بصیرت کامل در راستای تبیین واقعی ۸ سال دفاع مقدس تلاش کنیم و از محور اصلی و درست آن که تحقق آرمان‌های شهداست خارج نشویم.

وی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس ابراز داشت: استان اصفهان دارای ۳۲۵ هزار دانش‌آموز است که از این تعداد ۱۵۱ هزار و ۲۸۴ دانش آموز دختر و ۱۵۶ هزار و ۵۳۱ هزار نفر دانش آموز پسر است و در ۱۲ هزار و ۲۵۴ کلاس درس مشغول تحصیل هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان توسعه کیفیت بخشی به آموزش و پرورش کشور را خواستار شد و افزود: برای ایجاد زمینه‌های توسعه پایدار باید به جایگاه معلمان و مباحث تعلیم و تربیت بیش از گذشته بها داده شود.

وی افزایش تعامل بین اولیاء دانش‌آموزان با مدارس را ضروری دانست و گفت: والدین باید در خصوص استحکام بخشی در راستای روابط مدرسه و خانه بکوشند تا زمینه پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم آورند.

نصر اصفهانی در ادامه افزایش حس مسئولیت پذیری در بین معلمان مدارس استان اصفهان را امری مهم خواند و گفت: دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی باید از فرصت آموزشی به وجود آمده بهره‌برداری کامل را داشته باشند.

وی توزیع عادلانه خدمات آموزشی در استان و به ویژه شهر اصفهان را امری ضروری اعلام کرد و بیان داشت: در این راستا باید توجه داشت که خدمات آموزشی در نزدیک‌ترین مکان ممکن به دانش‌آموزان ارائه شود تا بهره‌برداری لازم را داشته باشیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به تاثیرپذیری هر شهر از شهرهای همجوار ابراز داشت: اصفهان با ۸ شهر استان همجوار است و با ۱۰۲ شهر نیز ارتباط دارد که در این راستا ضروری است شهردار اصفهان با دیگر شهرهای استان اصفهان تعامل داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مغفول ماندن استفاده از کارت منزلت بازنشستگان در اصفهان اظهار داشت: این در حالی است که در دیگر شهرهای کشور بازنشستگان می‌توانند با استفاده از کارت منزلت برای استفاده از فضاهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی و .. شهرها از تخفیف ویژه برخوردار شوند.

نصراصفهانی اضافه کرد: قرار بود شهرداری اصفهان لایحه نحوه ارائه تخفیف به بازنشستگان را به شورای شهر ارائه دهد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.