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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

رئیس ستاد پیشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز:

۲۵ درصد خیرین کشور را بانون تشکیل می دهند

۲۵ درصد خیرین کشور را بانون تشکیل می دهند

قزوین- رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار نفر خیر در امر مدرسه سازی مشارکت دارند که ۲۵ درصد آنها را بانوان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه نیزاری روز شنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه ناحیه شهری ناصرآباد قزوین گفت: در قرآن کریم بیش از ۵۰۰ آیه در خصوص علم و دانش نازل شده و فضیلت کسب علوم مختلف بیان شده و باید همه به این مهم توجه جدی کنیم.

نیزاری بیان کرد: اگر بخواهیم آینده کشور تضمین شود باید به آموزش و پرورش اهمیت دهیم و بستر تعلیم و تعلم را بخوبی فراهم کنیم که در این راستا حضور خیرین موجب شده بسیاری از نیازهای آموزشی برطرف شود.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور یادآورشد: از دانش آموزان انتظار داریم در کنار درس خواندن خود را به اخلاق و رفتارهای پسندیده هم مسلح کنند تا مانند یک انسان واقعی در مسیر سعادت و تعالی رفتاری حرکت کنند و نمونه فرزندان دین مدار برای نظام باشند.

قزوین

دانش آموزان در نگهداری مدارس کوشا باشند

وی اضافه کرد: ساخت مدارس هزینه های بسیار سنگینی دارد و اگر خیرین نباشند دولت به تنهایی قادر به تامین همه نیازها نیست لذا از شما دانش آموزان انتظار داریم در نگهداری از مدارس تلاش کنید و اجازه ندهید سرمایه های ارزشمند کشور هدر رود.

این خیر مدرسه ساز تصریح کرد: خوشبختانه امسال ۴۸ درصد به اعتبارات مدارس اضافه شد تا بتوانیم بخشی از نیازها را پاسخگو باشیم اما همچنان به کمک خیرین نیازمندیم و انتظار همراهی داریم.

نیزاری گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار خیر مدرسه ساز در کشور وجود دارد که ۲۵ درصد آنها را بانون تشکیل می دهند که حضور این گروه بسیار دلگرم کننده و انگیزه بخش است.  

وی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس که در افزایش اعتبارات نوسازی و مقاوم سازی مدارس حامی آموزش و پرورش بودند سپاسگزاریم و امیدواریم این پشتیبانی ها ادامه یابد.

کد مطلب 2924790

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