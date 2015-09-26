۲۵ درصد خیرین کشور را بانون تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه نیزاری روز شنبه در مراسم افتتاح مدرسه شش کلاسه ناحیه شهری ناصرآباد قزوین گفت: در قرآن کریم بیش از ۵۰۰ آیه در خصوص علم و دانش نازل شده و فضیلت کسب علوم مختلف بیان شده و باید همه به این مهم توجه جدی کنیم.

نیزاری بیان کرد: اگر بخواهیم آینده کشور تضمین شود باید به آموزش و پرورش اهمیت دهیم و بستر تعلیم و تعلم را بخوبی فراهم کنیم که در این راستا حضور خیرین موجب شده بسیاری از نیازهای آموزشی برطرف شود.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور یادآورشد: از دانش آموزان انتظار داریم در کنار درس خواندن خود را به اخلاق و رفتارهای پسندیده هم مسلح کنند تا مانند یک انسان واقعی در مسیر سعادت و تعالی رفتاری حرکت کنند و نمونه فرزندان دین مدار برای نظام باشند.

دانش آموزان در نگهداری مدارس کوشا باشند

وی اضافه کرد: ساخت مدارس هزینه های بسیار سنگینی دارد و اگر خیرین نباشند دولت به تنهایی قادر به تامین همه نیازها نیست لذا از شما دانش آموزان انتظار داریم در نگهداری از مدارس تلاش کنید و اجازه ندهید سرمایه های ارزشمند کشور هدر رود.

این خیر مدرسه ساز تصریح کرد: خوشبختانه امسال ۴۸ درصد به اعتبارات مدارس اضافه شد تا بتوانیم بخشی از نیازها را پاسخگو باشیم اما همچنان به کمک خیرین نیازمندیم و انتظار همراهی داریم.

نیزاری گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار خیر مدرسه ساز در کشور وجود دارد که ۲۵ درصد آنها را بانون تشکیل می دهند که حضور این گروه بسیار دلگرم کننده و انگیزه بخش است.

وی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس که در افزایش اعتبارات نوسازی و مقاوم سازی مدارس حامی آموزش و پرورش بودند سپاسگزاریم و امیدواریم این پشتیبانی ها ادامه یابد.