۲۰۷ پروژه گردشگری مازندران ناتمام است/ ثبت ۶۰۰ بنای تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا پیش از ظهر شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی گردشگری با اشاره به اینکه اگر در حوزه زیرساختی استان گامهای مثبتی برداشته شود، صنعت گردشگری پیشرفت قابلتوجهی خواهد داشت، اظهار داشت: نگاه به حوزه گردشگری نباید نگاه بخشی بلکه باید نگاه فرا بخشی باشد.
وی با اعلام اینکه جاذبههای استان باید بهخوبی منعکس و معرفی شود، تصریح کرد: فرصتهای فرهنگی زیر جاذبههای طبیعت استان پنهانشده و باید جاذبههای قبل و بعد اسلام در این استان بهخوبی به گردشگران شناسانده شود.
بزرگ نیا بابیان اینکه در برنامه سوم توسعهبخشی از وظایف شهرداریها حفظ ظرفیتهای کالبدی و ایجاد آن در شهر است، افزود: خوشبختانه برخی از شهرداریهای استان در حفظ آثار تاریخی شهری گامهای خوبی برداشتند.
بزرگ نیا بابیان اینکه سرمایهگذاری در بخش گردشگری زمانبر است، گفت: نگاه به حوزه گردشگری باید متفاوتتر از دیگر حوزهها باشد و بانکها نیز از حوزه استقبال بیشتری داشته باشند.
وی بیا اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید نگاه ویژهای به گردشگری سلامت شده است، اظهار داشت: در حوزه فرهنگی و تاریخی سایت موزه گوهر تپه استارت آن زده شد و اقدامات خوبی در این حوزه در استان در حال انجام است.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران با اعلام اینکه غربت بناهای تاریخی در استان بسیار زیاد است، تصریح کرد: ۴۵ بنای تاریخی در اختیار اداره کل بوده و برخی در دست اوقاف و دستگاههای اجرایی دولتی است.
ثبت ۶۰۰ بنای تاریخی در مازندران
بزرگ نیا از ثبت ۶۰۰ بنای تاریخی در استان خبر داد و افزود: در حفظ و مرمت آثار تاریخی در دست دستگاههای اجرایی همکاریهای لازم را به عمل خواهیم آورد.
وی با اشاره به اینکه حفاظت از چشمه باداب سورت کیاسر به اداره کل میراث فرهنگی مازندران واگذار شد، تصریح کرد: برای حفظ این عرصه باید بازدیدهای عمومی محدود و یگان حفاظتی در این منطقه مستقرشده است.
بزرگ نیا بابیان اینکه آمار حفاریهای غیرمجاز در استان بالاست، اذعان داشت: در چند ماه اخیر ۶۰۰ سکه تعیینشده ادوار مختلف تاریخی توسط یگان حفاظت میراث فرهنگی کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه توجه به حوزه گردشگری بهترین راه برای حفظ آثار تاریخی است، افزود: اجرای آمایش سرزمینی بسیاری از دغدغههای استان را در حوزه گردشگری کاهش خواهد داد.
راهاندازی موزه مردمشناسی
بزرگ نیا به راهاندازی موزه مردمشناسی با مشارکت شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اشاره کرد و گفت: با واگذاری ساختمان موزه به اداره کل میراث فرهنگی تجهیزات و تکمیل موزه هر چه سریعتر انجام خواهد شد.
وی با اعلام اینکه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری بسیار مهم است، اظهار داشت: اولویت نخست با سرمایهگذاران داخلی و ایرانیان مقیم خارج بوده و درنهایت از سرمایهگذاران خارجی نیز در این حوزه استقبال خواهیم کرد.
بزرگ نیا بیان کرد: با توجه به پراکندگی آثار تاریخی در مازندران برای هر ۱۲ اثر تاریخی این استان یک مأمور حفاظتی مشغول به فعالیت است.
وی بابیان اینکه گردشگری یک فرصت فوقالعاده برای استان خواهد بود، گفت: مازندران در حوزه زیرساختهای گردشگری جزء استانهای برتر است.
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