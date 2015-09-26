دوره آموزشی زبان لاتین و آلمانی در بنیاد دائره المعارف اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مدرس دوره آموزشی لاتین خانم دكتر سوفيا كوتلاكي، دكتراي زبانشناسي از دانشگاه كارديف بريتانيا و استاد زبان آلماني دكتر سعيد سرائي، دكتراي آموزش زبان آلماني وعضو هيأت علمي دانشگاه اولدن بورگ آلمان خواهند بود.

اولویت ثبت نام در این کلاسها که در روزهای يكشنبه‏، از ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۸:۳۰برگزار می شود با افرادی خواهد بود که زودتر ثبت نام کنند.

علاقمندان براي نام نويسي در این دوره ها می توانند تا سه شنبه۱۴مهرماه جاری، در ساعات اداري با شماره تلفن‏ هاي ۳-۸۸۹۶۶۷۰۲ و ۲ – ۸۸۹۷۸۰۵۱ داخلي ۳۴۳ تماس بگیرند.

آزمون تعیین سطح زبان آلمانی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۹۴، ساعت۱۴ تا ۱۶ در واحد آموزش بنياد برگزار خواهد شد و دارندگان مدرك سطح۱ B به بالاي زبان آلماني با ارائه گواهي معتبر، نيازي به شركت در اين آزمون ندارند.

هر دوره شامل ۱۰ جلسه و محل برگزاري کلاس ها، ساختمان شماره ۲ بنیاد دایرة المعارف اسلامی به نشانی بلوار کشاورز،خیابان فلسطین جنوبی، کوچه نوبخت، پلاک ۲ خواهد بود.