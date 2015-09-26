میانگین رسیدن به بالین بیمار در جاده های لرستان ۱۴ دقیقه است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین علی رفاعی پیش از ظهر شنبه درجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در جاده های لرستان در هر ۴۰ کیلومتر یک پایگاه اورژانس ۱۱۵ قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه میانگین رسیدن به بالین بیمار در کشور ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است، عنوان کرد: این میانگین در استان لرستان بین ۹ تا ۱۴دقیقه است.

مسئول فوریت های پزشکی اساان لرستان با اشاره به اینکه از سال گذشته فقط از تکنسین های فارغ التحصیل دانشگاه در اورژانس لرستان استفاده می شود، ادامه داد: نیروهای دیپلم که در گذشته به کار گرفته شده اند اکنون راننده تکنسین هستند و بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ ساعت آموزش دیده اند.

رفاعی با اشاره به اینکه تجهیزات داخل آمبولانس های لرستان کامل هستند، تصریح کرد: طی دو سال اخیر هیچ آمبولانسی وارد ناوگان فوریت های پزشکی نشده بود که هفته گذشته ۹ آمبولانس دریافت کردیم و از وزارت ابلاغ شده که در مهرماه هزار و ۲۰۰ آمبولانس وارد ناوگان فوریت های پزشکی کشور خواهد شد