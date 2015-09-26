به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این شورا در جلسه شماره ۶۴۷ کمیسیون مشورتی خود درباره چگونگی ادامه برگزاری جایزه ادبی جلال‌آل‌احمد تصمیماتی تازه اتخاد کرد.

بر این اساس در این جلسه که به موضوع اهدای جایزه ادبی جلال آل احمد اختصاص داشت؛ اعضا با اشاره به این موضوع که آئین نامه این جایزه در سال ۱۳۸۵ با هدف ارتقاء زبان و ادبیات ملی- دینی از طریق نکوداشت پدیدآورندگان آثار ادبی برجسته و بدیع به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، به این موضوع نیز اشاره کردند که این جایزه در ۳ زیر شاخه داستان بلند و کوتاه، نقد ادبی و کتب مستندنگاری و تاریخ نگاری مورد داوری قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه موارد ذیل نیز توسط اعضا مورد اشاره قرار گرفت: در نظر گرفتن قرابت و نزدیکی بین این جایزه و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و لزوم سیاستگذاری واحد به منظور هم سو و هم جهت کردن این دو جایزه بین المللی، انتخاب دبیر جایزه جلال آل احمد توسط اعضای هیئت امنای این جایزه و پیشنهاد حذف زیرشاخه تاریخ نگاری با توجه به ارتباط کمتر با سایر زیرشاخه‌های داستان بلند و کوتاه، نقد ادبی و مستندنگاری.

در ادامه پیشنهادهای دیگری مانند تغییر زمان بندی برگزاری جشنواره جایزه جلال آل احمد از دوره سالانه به دوره دوساله یا چهارساله، واگذاری تعیین میزان جایزه به هیئت امنا و ایجاد بستر مناسب برای شرکت نویسندگان جوان در این جایزه نیز توسط اعضای کمیسیون مطرح و بررسی شد.