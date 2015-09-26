امکان سازی تزریق آب داخل جوی ها به منابع زیرزمینی آب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با اعلام اینکه طرح مورد اشاره با کمک کارشناسان حوزه آب و مهندسان شهرسازی در دست تهیه است تا در شورای شهر مطرح شود، تصریح کرد: منابع آبی شهر تهران و سفره های آب زیرزمینی پایتخت در وضعیت نامناسبی قرار دارند، آن هم در شرایطی که می توانیم با امکان سازی بهره برداری محیط زیست و به ویژه درختان از آب داخل جوی ها، بخشی از کمبود آب سفره های زیرزمینی را جبران کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بارش نزولات آسمانی در تهران در یک دهه گذشته کاهش چشمگیری یافته است، تداوم این شرایط را تهدیدی برای محیط زیست و زندگی شهروندان دانست و افزود: بارش برف یا باران مکفی برای شهروندان تهرانی کم کم به آرزو بدل شده که نبودنش طراوت را از شهر تهران می گیرد. از همین رو اجرای طرح هایی از این دست بیش از هر زمان دیگر لازم و ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه منابع آبی زیرزمینی شهر تهران می تواند با آب های داخل جوی ها از شرایط بحران خارج شود، ادامه داد: اگر شرایط داخل جوی ها را به صورتی درآوریم که آب گذری قابلیت نفوذ به خاک پای درختان را داشته باشد، در نتیجه می توانیم در مصرف سرانه آب برای آبیاری فضای سبز نیز تا حد چشمگیری صرفه جویی کنیم.

چمران با تاکید بر اینکه شهر تهران هم اکنون نیازمندیم که منابع آب های زیرزمینی انباشته از آب های موجود شود، خاطرنشان کرد: بارها کارشناسان اعلام کرده اند که آب های سطحی هم می تواند منجر به آبیاری درختان شوند و هم به سطوح زیرزمینی نفوذ کرده و ریشه های درختان را آبیاری کنند. از همین رو در نظر داریم با اجرای این طرح پیشنهادی در خیابان ولیعصر(ع)، بخشی از مشکلات آبیاری فضای سبز را برطرف کنیم.

این عضو شورای چهارم پایتخت در ارتباط با عملکرد شهرداری تهران در زمینه مدیریت و کنترل آب های سطحی نیز عنوان کرد: پروژه کنترل آب های سطحی شهر تهران در حال اجرا و اتمام است و تاکنون پیشرفتی بسیار خوبی داشته است، اما باید به خاطر داشته باشیم که جوی های کنونی تهران کشش آب های سطحی را ندارند و جمع آوری آب های سطحی نیاز به دقت و صرف هزینه های کلان دارد.

چمران ابراز امیدواری کرد: با تکمیل پروژه مدیریت و کنترل آب های سطحی شهر تهران شاهد هدایت تمامی آب های سطحی به کانال های زیرزمینی که در معابر تعبیه شده است، باشیم. چراکه این هدایت می تواند منجر به بازگشت آب به چرخه مصرف شده و مانع از اتلاف این نعمت خدادادی شود.

رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: پارلمان شهری پایتخت به کنترل و مدیریت آب های سطحی تهران نگاه ویژه ای دارد، به طوری که در بودجه ریزی های سالیانه شهرداری تهران، مدیریت و کنترل آب های سطحی از اولویت نمایندگان مردم در شورای شهر تهران بوده و هست.