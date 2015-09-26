سرمای هوا تهدیدی برای آتش زدن جنگلها/سوخت روستائیان تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نعمتی معاون فنی هواشناسی لرستان ظهر شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خرم آباد اظهار داشت: پیش بینی های انجام شده از سه ماهه شهریور و مهر و آبان نشان می دهد که بارش ها در حد نرمال بوده و در نیمه غربی استان یک تا ۱.۵ درجه افزایش دما خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مهر و آبان و آذر اکثر مناطق استان ۰.۵ درجه افزایش دما خواهیم داشت، عنوان کرد: در شمال شرقی استان و شهرهای بروجرد و نورآباد ۰.۵ تا ۱.۵ درجه سانتی گراد افزایش دما خواهیم داشت.

معاون فنی هواشناسی لرستان با اشاره به اینکه پدیده افزایش دمای اقیانوس ها بسیار شدیدتر از سال های قبل است، ادامه داد: تاثیر این افزایش دما در ایران هنوز مشخص نشده اما احتمال داده می شود مقدار بارندگی های کشور را افزایش دهد.

نعمتی با بیان اینکه اداره کل هواشناسی لرستان به ۱۶۱ کاربر مدیران شهرستانی و استانی هشدارها را ارسال می کند، تصریح کرد: همچنین به ۱۳ واحد نمابر ارسال شده و سامانه ۱۳۴ نیز روزانه آپدیت شده و اطلاعات را روزانه در اختیار کاربران قرار می دهد.

فرمانپور مدیر محیط زیست شهرستان خرم آباد نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال سال سرد و خشکی است مردم در روستاها به سمت آتش زدن جنگل هاو درختان می روند که باید تدابیری برای سوخت آنها دیده شود.

وی با بیان اینکه بیماری طاعون نشخوارکنندگان در کشور شایع شده است، عنوان کرد: در لرستان خوشبختانه موردی دیده نشده اما جهاد کشاورزی و دامپزشکی استان باید دام های اهلی که وارد استان می شوند را واکسینه کنند.

مدیر محیط زیست شهرستان خرم آباد با بیان اینکه محیط زیست در کنار سایر دستگاه ها در خاموش کردن آتش سوزیهای اخیر استان حضور داشت، ادامه داد: باید سایر دستگاه های غیر مرتبط با جنگل ها به عنوان یک وظیفه شرعی و انسانی امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار دستگاه های متولی قرار دهند.