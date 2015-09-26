اجرای عمومی تئاتر مقاومت در ۹ استان کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجراهای عمومی پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت در استان های تهران، کرمانشاه، خوزستان، همدان، آذربایجان شرقی، قزوین، فارس، ایلام و هرمزگان (جزیره کیش) آغاز شد.

در این دوره نمایش های «بی مرگی» به کارگردانی اصغر گروسی در تالار هودی شیراز، «دست های بسته بال های باز» به کارگردانی علی شعاعی در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد ایلام، «خاک شیرین» به کارگردانی مرتضی نجفی در آمفی تئاتر کتابخانه علامه طباطبایی قزوین، «بوسه بر خاک انتظار» به کارگردانی مهدی صالح یار در سالن پیام نور شهرستان جلفا و نمایش های خیابانی «ایستادن ماندن پرکشیدن» به کارگردانی غزل ملک حسینی در مرکز همایش های کیش، «امروز فردا می رسد» به کارگردانی مرتضی اسدی مرام در مقبر شهدای کرمانشاه، «قطعه گمشده من» به کارگردانی آمنه پورحسین در موزه خرمشهر، «دیوارهای شهر» به کارگردانی نرگس خاک کار در پارک کوهسار ملایر، همچنین نمایش های خیابانی «مرد پرنده» به کارگردانی محمد علی رادمنش، «در انتظار گودی» به کارگردانی احمد صمیمی و «سه یل» به کارگردانی حیدر رضایی در باغ موزه قصر و «دریادلان» به کارگردانی امیرحسین شفیعی در بوستان دانشجو تهران اجراهای خود را آغاز کردند.

پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و بنیاد فرهنگی روایت با دبیری حسین پارسایی در قالب اجرای عمومی آثار منتخب تهران و سایر شهرهای ایران از ۳۱ شهریور تا ۷ آذر ماه ۱۳۹۴ برگزار می شود.