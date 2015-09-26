به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز رستگار امروز در مراسم افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات خواست برای شکوفایی صنعت مخابرات فکری به حال تعرفههای مخابراتی کند.
وی با بیان اینکه رقابتی شدن این صنعت و برندسازی نیازمند شکوفایی تولید در این بخش است، گفت: تا پیش از این تولیدکنندگان صنعت مخابرات وضعیت خوبی نداشته و در حال متلاشی شدن بودند که با روی کار آمدن دولت یازدهم وعدههای زیادی برای حل مشکلات در این بازار داده شد.
رستگار با تاکید بر اینکه مطالبات بخش خصوصی شکوفایی صنعت مخابرات است، اظهار کرد: دولت باید دستور افزایش تعرفههای مخابراتی را بدهد تا توسعه شبکه مخابرات در کشور اتفاق بیفتد و بخش خصوصی تولیدکننده بتواند نسبت به ارائه محصولات در این بازار اقدام کند.
به گفته رئیس سندیکای صنعت مخابرات، افزایش نرخهای مخابراتی میتواند شکوفایی صنعت مخابرات یکونیم قرن سابقه را احیاء کند.
در این مراسم، ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی و رایانهای کشور نیز اعلام کرد: درآمد بازار تلهکام در دنیا بیش از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد یورو برآورد میشود که سهم خاورمیانه و آفریقا ۱۰۳ میلیارد یورو است.
وی با اشاره به تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ظهور پدیده اینترنت و موبایل گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی کمپانی سیسکو هماکنون تعداد دستگاههای متصل به اینترنت ۱۸.۲ میلیارد دستگاه در جهان اعلام شده است و با توجه به جمعیت ۷ میلیاردی کره زمین، نسبت تعداد دستگاههای متصل به اینترنت ۲.۵ برابر جمعیت کره زمین است.
سعادت سهم کشور ما را در بازار دستگاههای قابل اتصال به اینترنت ۲۰۰ میلیون دستگاه عنوان کرد و عنوان کرد: پیشبینی می شود تا سال ۲۰۲۰ این تعداد به ۵۵۰ میلیون دستگاه افزایش یابد که این پتانسیل بازار کافی را برای صنعت ارتباطات و تلهکام فراهم می کند.
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