به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد ظهر شنبه در نشست خبری مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات و رسانه‌های دفاع مقدس، گفت: بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره از سراسر کشور ارسال شد که پس از انجام مرحله اول داوری ۲۰۰ اثر از جشنواره خارج شد.

وی ادامه داد: محوریت موضوعات، زمان انتشار و... و. ازجمله مواردی بود که باعث شد برخی از آثار از جشنواره خارج شوند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان فارس با اشاره به اینکه از پنج استاد برجسته کشور برای داوری این جشنواره دعوت گرفته شد، گفت: هیئت داوران پس از بررسی آثار، نفرات برتر در بخش‌های مختلف را با توجه به مجموع نمرات کسب‌شده هر اثر در شاخص‌های تعیین‌شده، انتخاب و به دبیرخانه معرفی كرده‌اند.

امیری نژاد تأکید کرد: ۲۵ نفر به‌عنوان نفرات برتر در بخش‌های مختلف سرمقاله، یادداشت، مصاحبه، گزارش، خبر، تیتر، عكس و صفحه‌آرائی و همچنین بخش ویژه، مشخص‌شده‌اند.

وی افزود: مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات و دفاع مقدس صبح دوشنبه با حضور مسئولین کشوری و استانی در شیراز برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس تصریح کرد: در تلاش هستیم که این جشنواره در سال جاری به یک جشنواره کشوری تبدیل شود.