هشدار جنتی نسبت به انحراف در حج/ ادبیات دفاع مقدس ضدجنگ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش از ظهر امروز در آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس که در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد، با بیان این مطلب که حادثه دلخراش منا دچار از میان رفتن نشاط در ما شده است و از نظر روحی حال مناسبی نداریم. فاجعه منا که تاکنون منجر به کشته شدن بیش از هزار و پانصد نفر از زائرین کشورهای مختلف اسلامی و مصدومیت بیش از دو هزار نفر شده است؛ جهان اسلام را داغدار کرده است، به خانواده‌های داغدیده این حادثه تسلیت گفت.

وی گفت: متاسفانه تعداد بسیاری از جانباختگان این حادثه از زائرین ایرانی بوده‌اند. بر اساس آمار رسمی ۱۳۰ نفر از اجساد و پیکر مطهر جانباختگان ایرانی شناسایی شده است. ۳۶۰ نفر مفقود الاثر هستند و تعداد بسیاری هم در بیمارستان‌های عربستان بستری هستند.

وی ادامه داد: این حادثه برای کشور یک فاجعه و روز سیاه بود. روزی که جمعیت عظیمی از زائرین خانه خدا در اثر بی کفایتی و سوءمدیریت دولت سعودی جان باختند. امیدوارم این مرحله را بتوانیم پشت سر بگذاریم و اجساد جان باختگان را هر چه سریعتر به کشور بازگردانیم و مصدومان این حادثه را نیز به بیمارستان‌های کشور خود منتقل کنیم.

جنتی گفت: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره فرمودند دولت عربستان نمی‌تواند از زیر بار مسوولیت این فاجعه عظیم که بسیاری از مسلمانان را داغدار کرده است، شانه خالی کند. بیش از ۵۰۰ نفر از زائرین کشور نیجریه و ۳۰۰ نفر از زائرین مصر در این حادثه جان باخته‌اند. ما برای همه آنها آرزوی رحمت واسعه و برای بازماندگان و خانواده‌های این عزیزان صبر و اجر اخروی خواستاریم.

جنتی در ادامه درباره دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: این جنگ حقیقتا یک گنج است که تمام شدنی هم نیست و آنچه ما در رابطه با این حماسه بزرگ انجام دهیم باز هم کم است.

وی با اشاره به شرایط سخت کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: در شرایط بسیار سختی که شهرهای کشور در اضطراب به سر می‌بردند و دشمن بخش عظیمی از نوار مرزی کشور را اشغال کرده بود، رزمندگان اسلام به پا خاستند و با قدم‌های استوار در رگ‌های وطن جان جدیدی را جاری کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: ما نباید فقط یک هفته را به دفاع مقدس اختصاص دهیم چرا که اگر فقط به این هفته بسنده کنیم به هشت سال جان فشانی‌های ملت خود جفا کرده‌ایم. نویسندگان، اصحاب قلم و هنرمندان اگر به رسالت آگاهی بخشی خود عمل نکنند در حق این دوران درخشان و طلایی کشور کوتاهی کرده‌اند. همه ما به ایثارگران بدهکاریم. ما به مادران و پدرانی که با آه و اشک فرزندان خود را به جبهه‌ها رهسپار کردند، بدهکاریم. ما به صدها هزار شهید، جانباز و خانواده داغدیده آنها بدهکاریم.

وی گفت: ما این روزها یاد امام راحل خود را که با روشن ضمیری و انفاس ضمیر خود تحولی در جوانان آن دوران ایجاد کرد را گرامی می‌داریم؛ امامی که به ندای او لبیک گفتند و جوانان برای رفتن به جبهه سر از پا نمی‌شناختند.

جنتی با تاکید بر اینکه جنگ تحمیلی بعد از ۱۹ ماه از پیروزی انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران اتقاق افتاد، ادامه داد: در آن دوران کشور به هیچ وجه آمادگی دفاعی نداشت. بعد از یک دوران طولانی ستمشاهی خودش را آزاد حس می‌کرد به سازندگی کشور فکر می‌کرد. در آن زمان نیروهای مسلح کشور انتظار چنین اتفاقی را نداشتند لذا کشور توانست بخش عظیمی از سرزمینمان را اشغال کند.

وی گفت: اختلافات مرزی یک بهانه از سوی حزب بعث بود و صدام احساس می‌کرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط آن زمان کشورمان، می‌تواند به ایران حمله کند و بخش قابل توجهی را از آن جدا کند. او به خوزستان می‌اندیشید و عراقی‌ها سالیان طولانی فکر کی کردند که چگونه می‌توانند به خلیج فارس به طور مستقیم دست یابند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی با پیروزی خود همه الگوهای مورد نظر غرب را بر هم زده بود و انقلاب اسلامی در برابر نظام‌های لائیک در منطقه با صراحت حکومت دینی را داشت نوید می‌داد. قدرت‌های بزرگ نگران بودند که اگر ایران به پیروزی برسد، قطعا آثار و تاثیرات خود را در منطقه بر جای خواهد گذاشت. شرق و غرب و آمریکا و شوروی همه دست در دست هم دادند و پشت سر صدام ایستادند که چنین اتفاقی رخ ندهد.

جنتی گفت: جمهوری اسلامی ایران حتی یک سال قبل از شروع رسمی جنگ هم در مناطق مرزی خود دچار تنش بود و فشارهای برون مرزی را تحمل می‌کرد. جنگ‌های تبلیغاتی، سیاسی، حملات نظامی و ... از این قبیل بود. حادثه طبس و تلاش‌هایی که صورت گرفت که ایران را جزء تروریسم بدانند نیز از جمله این اقدامات از سوی دشمنان ایران بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آمریکا از نظر اطلاعاتی نیز به حزب بعثی علیه ایران کمک می‌کرد و شوروی و کشورهای غربی نیز از نظر نظامی به عراق کمک می‌کردند تا ایران در این جنگ شکست بخورد. در چنین شرایطی بود که حضرت امام خمینی (ره) با نفس قدسی که داشت مردم را روانه جبهه‌ها کرد و با اتکای ایمان و اعتماد به نفسی که جوانان کشورمان داشتند با حضور در جبهه‌ها این حماسه ماندگار را در تاریخ آفریدند.

وزیر ارشاد با اشاره به ادب و هنر دفاع مقدس گفت: می‌بینیم تمام مظاهر آن دوره هشت ساله مبتنی بر ریشه‌های قدسی و معنوی بوده است. هنر و ادبیات دفاع مقدس بخش بزرگی از زیرمجموعه هنر و ادبیات انقلاب اسلامی است و شاعران، هنرمندان سینما، هنرهای نمایشی، تئاتر و حتی آنها که سمفونی دفاع مقدس را ساختند، همه و همه در این جهت حرکت کردند، حتی نقشی که برخی مداحان مثل حاج صادق آهنگران در جبهه‌ها داشتند، منتج به تهییج رزمندگان شد و چقدر تأثیرگذار بود.

وی ادامه داد: ویژگی هنر و ادبیات دفاع مقدس ما این بود که ضدجنگ است. علی‌رغم اینکه خاطرات جنگ را ثبت می‌کرد، اما علیه جنگ و در جهت صلح حرکت می‌کرد. هیچ‌کس در ادبیات دفاع مقدس جنگ را ستایش نمی‌کند.

جنتی به ترجمه این ادبیات و انتقال آن به سایر ملت‌ها تأکید کرد و گفت: باید آنها ببینند انگیزه‌های دینی و معنوی تا چه اندازه می‌تواند کارساز باشد، اما از جهت دیگر، دفاع مقدس باعث شد ادبیات وصیتنامه‌ها تغییر کند، به گونه‌ای که وصیتنامه ادبی و توصیه معنوی برای بازماندگان باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از اروپاییان همچنان فیلم‌های مستند و مربوط به جنگ جهانی دوم را می‌سازند و هنوز هم آنها فیلم‌های داستانی پیرامون آن می‌سازند و به آن افتخار می‌کنند، اما ملت ما که با افتخار توانست جنگ را تمام کند، وظیفه فرهیختگان و اهالی قلمش است که تمام تلاش خود را بکار گیرند تا این روحیه بین ملت ما زنده بماند و به نسل جدید و سایر ملت‌ها منتقل شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حاشیه آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب که دولت عربستان سعودی موظف به پاسخگویی در قبال حادثه دلخراش مناست و مساله حج از روابط سیاسی با عربستان جداست زیرا حج یک امر مذهبی و فریضه واجب است که باید انجام شود، درباره پرسشی مبنی بر درخواست صدور ویزا برای سفر به عربستان و احتمال عدم صدور آن گفت: هنوز به ما اطلاعی ندادند اما اگر ویزا صادر شود امروز عازم عربستان خواهم شد.

وی در مورد برنامه‌های خود در سفر عربستان گفت: یک هیأتی که متشکل از مجموعه کنسولی وزارت امور خارجه، هلال‌احمر و ... است ما را در این سفر همراهی خواهند کرد تا از نزدیک در جریان این حادثه قرار گیریم و تصویر شفافی از ماجرا داشته باشیم، چون هنوز اطلاعات کاملی درباره این فاجعه و حادثه در دسترس نیست، به ویزه درباره مفقودین این حادثه که ممکن است برخی از آنها جان باخته باشند و یا برخی در سایر شهرها و در بیمارستان‌ها تحت درمان باشند.

وی افزود: ما اول باید تصویر درستی از وضعیت موجود پیدا کنیم و پس از‌ آن جان باختگان این حادثه را هرچه سریع‌تر به کشور اعزام کنیم تا پس از آن به شهرستان‌های خود منتقل شوند. در فرودگاه مهرآباد تهران، از جانباختگان استقبال رسمی خواهیم داشت و در شهرستان‌ها نیز استقبال مردمی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه استقبال باشکوه برنامه‌ریزی ‌شده‌ای برپا می‌شود تا پیکرهای آنها با احترام تشییع شوند.

وی افزود: درباره مصدومین این حادثه هم طبعاً‌ باید رسیدگی‌هایی صورت گیرد که اگر وضعیت مناسبی در بیمارستان‌های کشور عربستان نیست، مصدومین سریعاً‌ باید به ایران اعزام شوند تا در بیمارستان‌های خودمان تحت درمان قرار گیرند.

جنتی درباره مطالبات هیأت ایرانی در این سفر هم تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، دولت عربستان مسئول چنین فاجعه‌ای است و باید پاسخگو باشد.

وی درباره اینکه برنامه‌ای برای تجدید نظر در حج تمتع به مانند عمره ندارید، گفت:‌ فعلاً نه، ما تا به حال عموماً‌ تلاشمان این بوده که مسئله حج عمره را از روابط سیاسی که با عربستان داریم جدا نگه داریم چرا که آن یک امر مذهبی و یک فریضه واجب است و باید انجام شود و اینکه این روزها عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و در برخی رسانه‌های خارجی عنوان می‌کنند که به جای رفتن به حج به نیازمندان بپردازیم و یا به فقرا توجه کنیم به نظر من این یک مسئله انحرافی است. زیرا حج جایگاه خود را دارد و دولت عربستان موظف است همه مسلمان‌ها را برای این فریضه بپذیرد و از آنها حفاظت کرده و امنیتشان را تأمین کند پس در این جهت نباید کوتاه آمد ولی روابط سیاسی بحث دیگری است که مقامات سیاسی آن را پیگیری خواهند کرد.

جنتی درباره اینکه برخی کشورهای اسلامی خواهان تشکیل سازمانی برای نظارت بر حج هستند، گفت: تعدادی از مقامات کشورهای اسلامی همانند اندونزی، ترکیه و ... اعلام کرده‌اند حوادثی که در طول این دو دهه اخیر رخ داده نشان‌دهنده سوء مدیریت و بی‌کفایتی مأموران عربستان است و بنابراین آنها پیشنهاد دادند برگزاری حج تحت سازمان بین‌المللی مثل سازمان کنفرانس اسلامی قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آخرین اخبار تعداد مفقودین فاجعه منا گفت: بیش از ۳۶۰ نفر مفقود داریم این آمار مربوط به آخرین وضعیتی است که صبح امروز اعلام شده البته تعدادی از این افراد در سردخانه‌های عربستان اجسادشان کشف شده است. بر اساس اطلاعات دیگر تعدادی هم در ریاض و طائف بستری هستند که امیدواریم تحت درمان باشند.

جنتی در مورد اینکه عنوان می‌شود، برخی از مفقودین جزو دستگیرشدگان هستند، همانند خبرنگاران گفت: اطلاعاتی دراین باره ندارم اما دولت عربستان در طول این چند روز اخیر فشارهای زیادی را بر زائران ایرانی وارد کرده است و من بعید نمی‌دانم برخی خبرنگاران ایرانی را بازداشت کرده باشند. این موضوع از روش‌های عربستان دور از انتظار نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتخاب فیلم محمد رسول الله (ص) برای اسکار گفت: این فیلم از بین یک مجموعه‌ای که در آن ۱۰ فیلم حضور دارند حضور دارد، که در این باره کمیته‌ای تشکیل شده است و در نهایت فیلمی را انتخاب خواهند کرد. ولی هنوز اطلاعی ندارم که کدام فیلم به اسکار می‌رود.