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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۹

رئیس هیئت تکواندوی قم در گفتگو با مهر خبر داد:

کسب یک طلا و یک نقره پومسه کاران قمی در لیگ بر‌تر

کسب یک طلا و یک نقره پومسه کاران قمی در لیگ بر‌تر

قم - رئیس هیئت تکواندوی استان قم از کسب یک طلا و یک نقره پومسه کاران قمی در لیگ بر‌تر پومسه کشور خبر داد.

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ بر‌تر تکواندوی کشور در بخش فرم پومسه هفته سوم و چهارم خود را در دو بخش انفرادی و تیمی پشت سر گذاشت و سهم تکواندوی قم از این مسابقات ۲ مدال خوشرنگ بود.

وی افزود: در این مسابقات که روز گذشته در خانه تکواندوی تهران برگزار شد پومسه کاران در رده‌های سنی مختلف روی شیهاپ چانگ رفتند و و تیم تکواندوی قم موفق به کسب یک طلا و یک نقره شد.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: نخستین مدال تکواندوی قم در این مسابقات در رده سنی نونهالان به دست آمد و علی حسنی از قم موفق شد مدال نقره این مسابقات را کسب کند.

جمشیدی بیان داشت: دومین مدال تیم قم نیز توسط علی نادعلی در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال به دست آمد که این بار این ورزشکار باسابقه قمی توانست با بهترین عملکرد نسبت به رقبای قم مدال طلا را بر گردن بیاویزد.

وی عنوان کرد: استان قم در بخش پومسه نیز در لیگ بر‌تر بانوان کشور حضور دارد و تیم‌های تکواندوی پسران قم در لیگ‌های خردسالان و نونهالان باشگاه‌های کشور حاضر هستند که البته مسابقات رده سنی خردسالان خاتمه یافته است.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: در رده سنی نوجوانان نیز تیم تکواندوی یاسین پیشرو در لیگ بر‌تر نوجوانان کشور حاضر است که ترکیبی از تکواندوکاران بومی و غیر بومی در این تیم حضور دارند.

جمشیدی افزود: یاسین پیشرو در لیگ بر‌تر تکواندوی بزرگسالان کشور نیز نماینده استان قم به شمار می‌رود.

کد مطلب 2924847

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