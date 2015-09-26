داستان دنباله دار سهم کتابخانه های خرم آباد از درآمد شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر شنبه در جلسه نهضت مطالعه مفید و انجمن کتابخانه های خرم آباد با انتقاد از عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های این شهرستان از سوی شهرداری انتقاد کرد.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت این سهم نیم درصدی از سوی شهرداری به یک داستان دنباله دار دیگر تبدیل شده است گفت: متاسفانه این سهم نیم درصد از سوی شهرداری خرم آباد نحو مطلوبی پرداخت نمی شود و همواره این موضوع در جلسات نهاد کتابخانه های خرم آباد مطرح می شود.

فرماندار مرکز لرستان با تاکید بر لزوم رفع این مشکل عنوان کرد: در این راستا برای رفع این مشکل مصوبه ای از سوی شهرداری خرم آباد به شورای شهر ارائه شود که مردم هنگام پرداخت عوارض خود به شهرداری در قالب یک فیش جداگانه اقدام به پراخت مبلغی برای تامین سهم نیم درصد کتابخانه ها از این محل کنند.

خجسته پور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استفاده از کتابخانه های سطح شهرستان خرم آباد برای اجرای برنامه های فرهنگی اشاره کرد و گفت: در این راستا نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد لیست و ظرفیت سالن های کتابخانه ای را احصا و به دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی خرم آباد ارائه دهد.

وی همچنین بر لزوم تعیین تکلیف زمین مجاور کتابخانه شهید مطهری برای اضافه شدن به این فضای کتابخانه ای تاکید کرد و گفت: در این راستا جلسه ای با حضور نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد، شهرداری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین معاون فرمانداری برای تعیین تکلیف این زمین برگزار شود.

فرماندار مرکز لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در خرم آباد تاکید کرد و گفت: غیر از موضوع احداث فضای کتابخوانی، سهم نیم درصدی کتابخانه ها از درآمد شهرداری و ... باید به موضوع مهم نهضت مطالعه مفید و کتابخوانی نیز توجه ویژه ای از سوی انجمن نهاد کتابخانه های عمومی خرم آباد صورت گیرد.