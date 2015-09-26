بیانیه سفارت ایران در بیروت به مناسبت فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان در پاسخ به ابراز همدردی و تسلیت مقام‌ها و مردم لبنان به مناسبت حادثه منا و شهادت جمعی از حجاج ایرانی بیانیه‌ای صادر و تشکر کرد. ‎

در این بیانیه آمده است:

انالله و انا الیه راجعون

سفارت جمهوری اسلامی ایران با اظهار تشکر از تماس‌ها و پیام‌های تسلیت مقام‌های سیاسی، دینی و فرهنگی لبنان بابت حادثه بزرگ و غم‌بار کشته شدن حجاج ایرانی در منا و اظهار همدردی برادران و خواهران لبنانی با ملت داغدار ایران، متقابلاً این فاجعه بزرگ را که باعث کشته و مصدوم شدن بیش از 2 هزار نفر از حجاج بیت الله الحرام در حرم امن الهی شد، به همه مسلمانان جهان به ویژه مردم لبنان و خانواده‌های داغدار مصیبت زدگان در جمهوری اسلامی ایران و سراسر جهان، صمیمانه تسلیت و تعزیت می‌گوید.

امید است جهان اسلام منبعد شاهد فجایع غم‌بار سال جاری در حرمین شریفین نباشد.