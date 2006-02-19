نخستين كنگره ترميم دريچه ميترال قلب برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين كنفرانس يك روزه با هدف تبادل اطلاعات ميان جراحان و متخصصان قلب در بيمارستان دي تهران برگزار خواهد شد.

همزمان با برگزاري اين كنفرانس و در طي آن 4 جراحي بر روي بيماراني با نارسايي ميترال از نوع رماتيسمال و مادرزادي در محل برگزار كنفرانس انجام مي گيرد.

اين جراحي ها توسط يك تيم پزشكي به سرپرستي پروفسور "كوتيه" از فرانسه، دكتر "محمدحسن ماندگار" و دكتر "يوسف نيا" از ايران صورت مي گيرد.

بر اساس اين گزارش، كشور ايران در چند سال اخير با بكارگيري تكنولوژي هاي جديد و متخصصين اكوكارديوگرافي قادر به تشخيص دقيق ضايعات دريچه ميترال قلب شده است.

در گذشته براي درمان نارسايي ميترال دريچه معيوب را تعويض مي كردند كه اين امر در برخي موارد با لخته شدن خون و عفونت همراه بوده كه امروزه به تكنولوژي جديد به ميزان قابل توجهي از اين عوارض كاسته شده است.